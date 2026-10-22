O pescador David Grisar, de Saukville, no estado de Wisconsin, nos Estados Unidos, bateu o recorde estadual ao capturar um lúcio-almiscarado de aproximadamente 1,46 metro de comprimento em Green Bay.
A captura aconteceu durante uma pescaria em 07 de outubro, quando ele tentava fisgar a espécie pela primeira vez, acompanhado pelo guia de pesca Nolan Koepp. Depois de medir e fotografar o peixe, os dois o devolveram à água.
O animal superou a marca anterior, de cerca de 1,45 metro, registrada em agosto de 2025 pelo pescador Sam Becker, do estado de Illinois. O novo recorde foi confirmado pelo Departamento de Recursos Naturais de Wisconsin, órgão responsável por acompanhar os registros de peixes capturados e soltos vivos no estado.
Cinco minutos de luta
Grisar e Koepp estavam pescando em Green Bay com seis varas na água, segundo o portal Wired2fish. O objetivo era capturar um dos grandes lúcios-almiscarados que costumam aparecer na região durante o outono do Hemisférioo Norte, principalmente entre setembro e outubro.
Perto do meio-dia, uma das varas foi puxada, e o carretel começou a girar rapidamente, sinal de que um peixe havia fisgado a isca . Grisar pegou a vara e começou a puxar o animal para perto do barco.
Enquanto isso, Koepp ficou responsável por controlar o barco e recolher as outras cinco linhas para evitar que o peixe se enroscasse nos fios e escapasse.
Depois de cerca de cinco minutos de luta, Grisar conseguiu trazer o peixe para perto, e Koepp o retirou da água com uma rede.
Recorde foi superado três vezes em 2025
O Departamento de Recursos Naturais de Wisconsin começou a registrar recordes de peixes capturados e soltos vivos em 2017. Durante alguns anos, a marca do lúcio-almiscarado ficou praticamente a mesma. Isso mudou em 2025, quando o recorde foi superado três vezes, sempre com peixes encontrados em Green Bay.
Em junho daquele ano, o guia de pesca Jeff Van Remortel capturou um exemplar de 1,42 metro, superando a marca anterior, de 1,35 metro. Mais tarde, outro peixe, com cerca de 1,44 metro, deu um novo recorde.
Em agosto, o pescador Sam Becker, de Illinois, capturou e soltou um lúcio-almiscarado de 1,45 metro. O animal passou a ocupar o primeiro lugar até a captura de Grisar.
Pelas regras estaduais, um peixe precisa superar o recorde anterior em pelo menos 0,64 centímetro para criar uma nova marca na categoria de captura e soltura.