Reprodução Os amigos Kris Meola, Graham Foster e Michael Karademos pescam atum-rabilho gigante de cerca de 2,6 m em Marblehead, Massachusetts, nos Estados Unidos

Três amigos de Marblehead, Massachusetts, nos Estados Unidos, aproveitaram a folga no trabalho para pescar um atum-rabilho de cerca de 2,6 metros.

A luta durou quase 45 minutos. Kris Meola, Michael Karadamos e Graham Foster se revezaram na hora de puxar a vara devido ao peso estimado em mais de 270 quilos.

Quando perceberam que o peixe era grande demais, os amigos optaram por um sistema de roldanas e por pedir ajuda de um outro barco para içá-lo a bordo.

Posteriormente, o atum foi vendido à North Atlantic Traders, que teve que usar um guindaste para retirá-lo do barco e colocá-lo em um caminhão.



