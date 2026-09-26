Reprodução Xzavier Peon

Um adolescente de 16 anos bateu um recorde de pesca na Flórida, nos Estados Unidos, depois de capturar um peixe que acreditava ser um tucunaré. O animal, porém, era um jaguar guapote, espécie conhecida também como ciclídeo-jaguar.

O jovem Xzavier Peon estava pescando com isca viva na região de Westwood Lakes, no estado americano, quando fisgou a raridade. Durante a briga, pensou que se tratava de um tucunaré, mas percebeu a diferença quando o animal saiu da água.

O peixe pesava cerca de 1,37 quilo, e media 16 polegadas, aproximadamente 40,6 centímetros. Biólogos da Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida (FWC) confirmaram o efeito como um novo recorde estadual.

"Quando fisguei, pensei que era um tucunaré", contou Xzavier à FWC. Segundo o adolescente, ao perceber que havia pescado um jaguar guapote de grande porte, ele e os demais pescadores começaram a comemorar, já esperando o recorde.

O maior pescado anteriormente da espécie havia sido em 2017, também por um adolescente. Na época, Jerry Martin, então com 14 anos, pescou um jaguar guapote de 1,26 quilo, e 16,7 polegadas. A captura de Xzavier superou a marca por aproximadamente 110 gramas.

O jaguar guapote é nativo da América Central e se tornou uma espécie estabelecida em alguns sistemas de canais urbanos do sudeste da Flórida. Os primeiros registros da presença do peixe no estado remontam a 1992.

Espécie é considerada invasora na Flórida

O peixe faz parte de um grupo de espécies de água doce não nativas que passaram a viver nos ambientes aquáticos da Flórida.

A FWC afirma que o jaguar guapote é conhecido por seu comportamento agressivo e pela capacidade de se adaptar aos ambientes onde foi introduzido. A espécie também é popular entre criadores de peixes ornamentais.

A comissão recomenda que pescadores capturem, mantenham ou consumam espécies não nativas, dentro das regras locais, como forma de ajudar no controle dessas populações.

A FWC também alerta que a soltura de peixes de aquário na natureza ou a transferência de espécies não nativas entre diferentes sistemas de água é ilegal e pode causar impactos nos ecossistemas locais.