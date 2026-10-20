Leonardo Bittar/Divulgação Henrique Bittar conquistou um recorde brasileiro na pesca esportiva ao capturar uma piraíba de 1,60 metro

Aos 15 anos, Henrique Bittar conquistou um recorde brasileiro na pesca esportiva ao capturar uma piraíba de 1,60 metro no Rio Araguaia, em São Miguel do Araguaia, em Goiás. Natural de Uberaba, no Triângulo Mineiro, o adolescente passou cerca de 35 minutos tentando conter o peixe antes de concluir a captura.

O feito ocorreu em 16 de julho e garantiu ao jovem a liderança da categoria masculina júnior da pesca esportiva por comprimento. Henrique relatou ao g1 que foram necessárias quatro tentativas até conseguir alcançar o resultado.

“Essa sensação é maravilhosa. É uma sensação de felicidade, objetivo cumprido”, afirmou o adolescente.

A marca foi homologada pela Brazilian Game Fish Association (BGFA), entidade que reconhece recordes brasileiros de pesca esportiva com base em critérios técnicos. O registro foi feito por meio de uma filmagem da captura, utilizada para comprovar o tamanho do exemplar.

Jovem já havia pescado uma piraíba de 1,32 metro

A conquista não foi a primeira experiência de Henrique com um peixe dessa espécie. Em 2024, ele capturou uma piraíba de 1,32 metro, também no Rio Araguaia. Com o exemplar de 1,60 metro, superou a marca anterior da categoria, que pertencia a uma criança de oito anos.

Para a nova tentativa, o adolescente utilizou um peixe menor como isca e contou com a ajuda de um guia. A preparação incluiu pesquisas sobre as condições do rio, consulta a vídeos e conversas com profissionais familiarizados com a região.

O planejamento foi importante para escolher os equipamentos adequados à pescaria de um peixe de grande porte. A captura exigiu esforço durante aproximadamente 35 minutos até que o animal pudesse ser medido conforme as regras da modalidade.

Quem é Henrique Bittar, recordista da pesca esportiva

Morador de Uberaba, em Minas Gerais, Henrique começou a acompanhar o pai nas pescarias quando tinha apenas dois anos. A convivência com a atividade ao longo da infância fez com que a pesca se tornasse uma de suas principais paixões.

“Meu pai sempre me levou para a beira do rio para ter oportunidade. E, aos poucos, eu fui vendo que aquilo era uma coisa que eu tinha prazer em fazer, que eu gostava”, contou.

O adolescente também ganhou espaço em eventos especializados. Ele foi embaixador mirim do Pesca & Companhia Trade Show nas edições de 2024 e 2025 e venceu o Campeonato de Arremesso realizado durante a feira, que reúne empresas, profissionais e praticantes da pesca esportiva.

Além das competições, Henrique compartilha experiências relacionadas à modalidade nas redes sociais. A conquista no Araguaia representa mais um marco em uma trajetória iniciada ainda na primeira infância.

Piraíba pode ultrapassar 200 quilos

A piraíba é considerada um dos maiores peixes de água doce do Brasil. A espécie pode atingir cerca de 3,6 metros de comprimento e ultrapassar 200 quilos na fase adulta, de acordo com informações ambientais citadas na reportagem original.

Encontrado principalmente em grandes rios, o peixe costuma ocupar áreas profundas e poços. Estudos da Universidade Federal de Goiás (UFG) indicam que a espécie tem comportamento migratório e pode percorrer até 4 mil quilômetros em busca de condições favoráveis à reprodução.

O tamanho e a força do animal fazem da captura um desafio para pescadores esportivos, que precisam selecionar equipamentos adequados e conhecer as características do ambiente.





Como um recorde de pesca esportiva é reconhecido

Para homologar o recorde, a Brazilian Game Fish Association exige o cumprimento de procedimentos específicos de medição e registro.

O comprimento deve ser medido com uma régua oficial da modalidade, com a boca do peixe fechada e a cauda aberta. O procedimento precisa ser realizado dentro do rio, e o exemplar deve ser devolvido vivo à água após a captura e a medição.

A filmagem permite documentar as etapas e verificar se o pescador cumpriu os requisitos necessários para o reconhecimento da marca. No caso de Henrique, o registro serviu de base para homologar o exemplar de 1,60 metro na categoria masculina júnior.