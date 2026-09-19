clubedapesca_org (ig) Thiago Henrique Fantini (fb) CLUBEDAPESCA (yt) Thiago H. Fantini (tk) myhoodbr Espécie costuma medir de 50 a 60 centímetros

O pescador Thiago H. Fantini conseguiu capturar um “gigante” da água doce, no rio Camaiu, Amazonas. O tucunaré pinima de 76 centímetros de comprimento é raro e considerado difícil de se pescar.

Fomos presenteados com mais uma "nave" de pinima Thiago H. Fantini, pescador

O tamanho do peixe chamou atenção de quem acompanhava a atividade. A espécie costuma medir de 50 a 60 centímetros, com alguns exemplares acima disso sendo encontrados e fisgados por pescadores de vez em quando. O peso do animal pode chegar a cerca de 10 quilos.





O peixe foi solto de volta para o rio depois do registro.





Há um recorde mundial estabelecido para isso: o maior tucunaré já fisgado por pescador tinha cerca de 95 centímetros e 13 quilos. Ele também foi capturado no Amazonas.





O “guardião dos filhotes”

A espécie é encontrada em rios, lagos e áreas alagadas de diferentes regiões do Brasil, sendo um dos peixes de água doce mais conhecidos do país. A coloração é marcante e varia entre tons de amarelo, verde, azul e vermelho.

De acordo com o Ministério da Pesca e Aquicultura, outra característica é muito chamativa na espécie: o cuidado com os filhotes.

O comportamento é incomum no mundo dos peixes. Após a reprodução, o casal constrói ninhos e permanece guardando o local, protegendo os futuros filhotes contra predadores.

O cuidado parental aumenta as chances de sobrevivência dos filhotes e torna a espécie uma das grandes exceções conhecidas da aquicultura.

Conforme a pasta, existem 16 espécies de tucunaré identificadas, sendo 14 delas encontradas no Brasil. Cada uma se diferencia pelas cores e padrões de manchas, apesar de compartilharem um detalhe em comum.

Todas possuem uma característica marcante próxima à cauda, com uma mancha arredondada chamada de ocelo, um dos principais detalhes para a identificação da espécie.

O tucunaré tem hábitos diurnos, vive principalmente em lagos, lagoas e áreas de remanso dos rios. Ele caça peixes menores e camarões.

Em contrapartida, a atividade de pesca apresenta uma ameaça ao peixe, que está na lista das espécies-alvo da pesca amadora e esportiva da União Internacional para Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais (UICN).