Divulgação/Nasa Efeito é causado pelos gases expelidos pelo foguete iluminados por raios de Sol

Um lançamento de foguete da Space-X na manhã de terça-feira (13) chamou a atenção de moradores da Flórida, Estados Unidos. O voo da aeronave deixou o céu colorido e iluminado por uma estrutura gigantesca que relembra uma água-viva.

O fenômeno é conhecido como “”() e não é a primeira vez que acontece. Nesta terça (13), a decolagem do foguete Falcon 9 ocasionou o efeito na Flórida, em missão chamada CRS-35 rumo à estação orbital para transporte de cargas, divulgou a Space-X.

O foguete saiu da base de Cabo Canaveral às 06h33 e levou uma cápsula “Dragon” com equipamentos científicos e suprimentos para a(ISS).

Veja imagens do cenário iluminado deixado no céu pelo voo:









Por que o efeito acontece?

Segundo informações divulgadas pela Nasa em março, o efeito acontece por causa de uma pluma de gases de exaustão liberada pelo foguete durante a propulsão e voo. Os gases são iluminados pela luz do Sol enquanto quem observa ainda está em uma região escura da Terra, causando o contraste.

Por isso, o horário da decolagem é central para que o efeito de água-viva ocorra. Isso porque a altura que a pluma de gases alcança já está em uma camada que recebe luz solar, enquanto o astro estava a menos de uma hora para nascer.

A combinação gera a nuvem brilhante no céu, com forma que relembra o animal marinho, formado pela cabeça e os tentáculos.

Os gases são compostos majoritariamente de vapor de água e dióxido de carbono, segundo a Nasa. Esse material se expande ao chegar nas altas altitudes e é incidido pela luz solar, que o destaca contra o céu escuro ao fundo.

Ainda segundo a agência, o contraste causado no cenário pode dar a impressão de que o foguete está descendo, apesar de que nada da rota de voo é alterado pelo efeito visual provocado.

O efeito também pode acontecer ao entardecer, desde que haja contraste entre a luminosidade próxima da superfície em relação à da altitude.