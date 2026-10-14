Reprodução Redes Sociais Thaiane Maciel

A engenheira ambiental brasileira Thaiane Maciel, de 33 anos, foi incluída na lista das 100 personalidades mais importantes da ciência de Berlim, elaborada anualmente pelo jornal alemão Tagesspiegel, e divulgada no início de outubro.

No ranking, Maciel foi classificada como uma "estrela em ascensão". Segundo o jornal, a brasileira "alcançou muito em uma idade jovem". O Tagesspiegel também destacou que a engenheira ambiental recebeu o reconhecimento de "Cidadã Verde" da Unesco por seu trabalho na área ambiental.

Atualmente, Maciel está cursando um mestrado em clima e sustentabilidade na Universidade de Potsdam, cidade vizinha de Berlim. "Eu recebi esse e-mail em alemão e fiquei pensando: 'O quê? Não é possível, deve ser algum spam, alguma coisa assim do tipo'", relata.

Maciel fundou o Instituto Ecocria e o Canal Novo Mundo, iniciativas voltadas à educação ambiental. No próprio programa de mestrado, ela ajudou a desenvolver a disciplina Plástico no Meio Ambiente, na qual também atua como professora.

Início na pandemia

A trajetória que levou ao reconhecimento internacional teve início durante a pandemia de covid-19. Ao lado do irmão, Maciel começou a recolher lixo acumulado na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Com o tempo, a iniciativa individual acabou mobilizando moradores da região, especialmente jovens da Ilha do Governador.

Com o crescimento do projeto, as ações passaram a reunir dezenas de voluntários. Segundo estimativas da própria iniciativa, mais de 160 toneladas de resíduos foram retiradas da região ao longo dos anos.

"Teve um dia em que reunimos cerca de 30 jovens voluntários e retiramos uma tonelada de resíduos em apenas um dia", conta Maciel. Em uma parceria com uma organização não governamental alemã, foram retiradas 10 toneladas de plástico da baía com apoio de pescadores da comunidade de Tubiacanga, na Ilha do Governador.

Para a brasileira, o reconhecimento em Berlim vai além de uma conquista individual. Segundo ela, a indicação simboliza também o esforço de imigrantes que buscam construir uma trajetória profissional em outro país.

"Foi muito significativo receber uma nomeação em um país que não é o meu. Como imigrantes, sentimos que precisamos nos provar todos os dias. Existe todo um processo de integração, uma língua diferente, uma cultura diferente. Por isso, ser valorizada aqui tem um significado muito especial", afirma.