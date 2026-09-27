Reprodução Bagre gigante

Um pescador capturou um bagre de 2,51 metros de comprimento no rio Waal, na Holanda, e estabeleceu um novo recorde nacional para a espécie. O peixe foi fisgado por Greggor de Greef, com o pai dele e de um amigo.

Este é o primeiro bagre oficialmente registrado na Holanda com mais de 2,5 metros, superando a marca anterior, de 2,49 metros, registrada por Mohammed Massaoudi.

Greggor usava um equipamento chamado LiveScope, que permite acompanhar os peixes em tempo real, enquanto procurava exemplares de grande porte a partir de um pequeno barco.

Durante a pescaria, ele conseguiu fisgar primeiro um bagre de 2,04 metros. O animal foi medido, fotografado e devolvido ao rio.

Reprodução Instagram Greggor de Greef

Cerca de duas horas depois, o equipamento mostrou outro peixe de tamanho muito maior. Greggor tentou colocar uma isca artificial de plástico próxima à boca do animal e conseguiu provocar o ataque.

A disputa com o peixe foi intensa. O bagre puxou o pescador e se debateu antes de finalmente ser levado até a margem.

Recorde foi confirmado após medição

Depois de ser retirado da água, o peixe foi medido e chegou aos 2,51 metros. Os registros e documentos da captura foram posteriormente analisados pela Sportvisunie, entidade responsável pela gestão da pesca esportiva no país, que confirmou o novo recorde.

Após a medição, o animal foi devolvido ao rio.



