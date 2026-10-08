Reprodução/Facebook Matty Goldsmith e Richard Gilroy

Uma carteira perdida há 51 anos foi encontrada durante a reforma de uma casa em Dartmouth, no Canadá, e devolvida ao dono após uma publicação nas redes sociais. O objeto pertencia a Richard Gilroy, que tinha 17 anos quando perdeu a carteira, em 1975.

A carteira foi encontrada por Matty Goldsmith, carpinteiro que trabalhava na reforma de uma casa para sua empresa. Durante o serviço, ele e os colegas retiraram parte do antigo piso e encontraram o objeto escondido no local.

Mesmo depois de mais de cinco décadas, vários objetos estavam bem preservados. Entre eles havia documentos que ajudaram a identificar o proprietário, um ingresso para uma apresentação de Hamlet, realizada em 1975, e uma nota de US$ 1.

Os trabalhadores imaginaram que a carteira poderia ter pertencido a um estudante que, naquela época, trabalhava na construção da casa.

Reprodução/Facebook Documento de Richard Gilroy, perdido em 1975.





Publicação ajudou a encontrar o dono

Para tentar localizar o proprietário, Goldsmith publicou uma mensagem nas redes sociais perguntando se alguém conhecia Richard Gilroy, nascido em 1958 e estudante da Dartmouth High em 1975.

Alguém conhece um Richard Gilroy, nascido em 1958, que estudou na Dartmouth High em 1975? Encontrei a carteira dele durante uma reforma. Ela estava perdida nas paredes desde 1975! Há muitos tesouros interessantes nela e adoraria devolvê-la a ele, se possível! Matty Goldsmith, carpinteiro.





A publicação recebeu respostas de diversas pessoas em um grupo no Facebook, incluindo Donna Gilroy, esposa de Richard. Três dias depois, Goldsmith conseguiu encontrar o dono e devolver a carteira.

Posso confirmar que ele não morreu. Sou casada com ele, e ele está vivo e bem. Ele sabe exatamente qual é a casa onde você encontrou a carteira. Ele se lembra de tê-la perdido. Que engraçado! Ele adoraria tê-la de volta. Donna Gilroy.





Reprodução/Facebook Foram achados uma nota de US$ 1, documentos e um ingresso para Hamlet na carteira





















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Dono não lembrava de tudo que havia guardado

Aos 68 anos, Richard Gilroy contou à CBC News que ficou surpreso ao receber a carteira de volta.

Fiquei muito surpreso, para dizer o mínimo. Estou muito feliz por ter tudo de volta. Richard Gilroy.





Gilroy ainda se lembrava de quando e onde havia perdido o objeto, mas não recordava todos os itens que carregava na época.

Entre as descobertas estava uma certidão de nascimento escrita à mão pelo próprio Gilroy. O documento estava dentro da carteira, algo que ele não esperava encontrar tantos anos depois.

Gilroy ainda não se lembrava de ter assistido à peça de Hamlet, mas ficou surpreso com o preço registrado no bilhete. "US$ 1,50 é incrível", disse ele.





Carteira será guardada como lembrança

Depois de recuperar o objeto, Gilroy disse que pretende emoldurar os itens encontrados dentro da carteira e deixá-los expostos como lembrança.

Para o carpinteiro Goldsmith, encontrar objetos antigos durante reformas não é algo incomum. Ao longo do trabalho, ele já encontrou outros objetos, como cartas escritas em chinês descobertas durante uma reforma em Vancouver. Porém, essa foi a primeira vez que encontrou documentos que permitiram descobrir quem havia perdido os objetos.

Ele conseguiu ter um pouco dessa sorte e receber essa cápsula do tempo. Foi uma viagem muito agradável ao passado para ele. Matty Goldsmith, carpinteiro.



