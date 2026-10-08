Reprodução/freepik P cria 200 vagas na ANPD e abre caminho para concursos.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e a Receita Federal receberam autorização para concursos públicos com editais de publicações previstos para ocorrer entre o fim deste ano e o início de 2026. Estes são os dois maiores certames do cronograma atual, mas outras instituições também devem confirmar novas oportunidades em breve.



IBGE



A contratação autorizada para o IBGE é de 27.330 recenseadores temporários para trabalhar no Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola de 2027. A decisão aconteceu no último mês de setembro e o Instituto tem até seis meses para publicar o edital.



Receita Federal



Enquanto isso, a Receita Federal poderá realizar concurso público para preencher 146 vagas para a Carreira Tributária e Aduaneira, sendo 116 para analista-tributário, com o salário de R$ 12.735,99, e 30 vagas para o cargo de auditor fiscal, com salário de R$ 27.663,52.

A previsão é que o edital seja publicado em dezembro deste ano.

Câmara dos Deputados

O edital de um concurso público para a carreira de analista legislativo foi publicado na sexta-feira (02). Os cargos são para atuação em Brasília, com salários iniciais de até R$ 32.070,88. São 66 vagas imediatas e 188 para cadastro de reserva.



Controladoria Geral da União (CGU)



A autorização publicada em junho deste ano permite que a CGU realize um concurso público para preencher 60 vagas como auditor federal de finanças e controle (AFFC). São 39 vagas para ampla concorrência, 15 para pessoas negras, três para pessoas com deficiência, duas para indígenas e uma para quilombolas.



O edital deverá ser publicado até 24 de dezembro deste ano, informando remuneração, inscrições, distribuição de vagas e locais de aplicação da prova.

Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD)



O concurso para cargos efetivos na Autoridade Nacional de Proteção de Dados terá 50 vagas para especialista em regulação de proteção de dados. 31 das vagas são para ampla concorrência, 13 para pessoas negras, 3 para pessoas com deficiência, 2 para indígenas e 1 para quilombolas.

O cargo exige nível superior e tem salário inicial de R$ 17.726,42. O edital deverá ser publicado até 24 de dezembro de 2026, e a primeira prova deve ocorrer pelo menos dois meses depois disso.



Banco Central do Brasil (BCB)



O Banco Central do Brasil foi autorizado a abrir concurso público para ocupar 170 vagas, sendo 100 para auditor, 50 para técnico e 20 para procurador. Para auditor e procurador, é necessário ter o ensino superior como formação, enquanto o cargo de técnico exige nível intermediário de formação.



O edital deve ser publicado até dia 3 de janeiro de 2027, e a primeira prova deverá acontecer até 2 meses depois.



