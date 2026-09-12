Reprodução/El-Araj Excavation Project Conjunto de descobertas levou arqueólogos a identificar o local como Bethsaida

Durante séculos, pesquisadores tentaram descobrir onde ficava Bethsaida, uma cidade citada nos evangelhos e ligada à vida de Jesus Cristo. Agora, após dez anos de escavações, arqueólogos afirmam ter reunido indícios suficientes para identificar o antigo local em El-Araj, às margens do Mar da Galileia, em Israel.

As escavações começaram em 2016 e já revelaram milhares de objetos e ruínas que ajudam a reconstruir a história da região. Entre os achados estão uma antiga vila judaica de pescadores, construções do período romano e uma igreja do período bizantino com uma inscrição relacionada ao apóstolo Pedro.

À Fox News, Steven Notley, diretor acadêmico do projeto, disse que o conjunto de descobertas o deixa “100%” confiante de que El-Araj é a antiga Bethsaida.

Reprodução/El-Araj Excavation Project Pesos de chumbo e outros objetos ajudam a identificar a ocupação judaica da região





Para Notley, a identificação de El-Araj como Bethsaida foi construída aos poucos, a partir do conjunto de estruturas e objetos encontrados durante os anos de escavação.

Desde 2016, não encontramos uma única coisa que desafiasse ou questionasse a identificação do local como Bethsaida. Em vez disso, a cada temporada, as evidências ficam cada vez mais fortes. Steven Notley, diretor acadêmico do projeto.





O trabalho é realizado pelo El-Araj Excavation Project, liderado pelo arqueólogo Mordechai Aviam. Ao longo dos anos, a equipe encontrou milhares de pesos de chumbo usados na pesca, recipientes de pedra associados à comunidade judaica, casas e os restos de uma casa de banhos construída durante o período romano.

As escavações mais recentes aumentaram a área pesquisada e mostraram novos restos de construções e peças de cerâmica do período romano. A equipe também encontrou mais de 200 moedas, que ainda estão sendo estudadas e podem ajudar a identificar quando o local foi ocupado.

Um incêndio que aconteceu na região em 2025 destruiu parte da vegetação que cobria o terreno.

Nós tivemos um incêndio florestal, que no início pensamos ser trágico. Mas ele acabou removendo a vegetação rasteira e nos permitiu fazer um levantamento mais amplo para determinar o tamanho do assentamento. Ele tem pelo menos 15 acres. Steven Notley, diretor acadêmico do projeto.





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Reprodução/El-Araj Excavation Project Arqueólogos investigam o local às margens do Mar da Galileia desde 2016





Igreja tem inscrição ligada a Pedro

Entre os principais achados está um templo construído quando o Império Bizantino controlava a região. No interior da construção, os arqueólogos encontraram uma inscrição que faz referência ao apóstolo Pedro. O texto o chama de “Chefe dos Apóstolos e Guardião das Chaves do Céu”.

Embaixo da igreja, a equipe ainda encontrou pedaços de casas construídas durante o período romano. Existe uma crença de que a basílica tenha sido construída sobre a casa de Pedro e André, dois dos apóstolos de Jesus. Os pesquisadores, porém, não afirmam que conseguiram provar que uma dessas casas realmente era de Pedro.

Você não vai encontrar uma placa dizendo: ‘Pedro dormiu aqui, Pedro viveu aqui’. Mas, em termos arqueológicos, é tão bom quanto se pode conseguir. Steven Notley, diretor acadêmico do projeto.









Bethsaida aparece em relatos sobre Jesus

Bethsaida é citada na Bíblia como um dos lugares relacionados à vida de Jesus. A cidade também é apontada como origem dos apóstolos Pedro, André e Felipe.

Um dos episódios associados ao local é a cura de um homem cego, relatada no evangelho de Marcos. Nos arredores de Bethsaida também teria acontecido o episódio em que Jesus alimentou cinco mil pessoas.

Pelo menos um quarto dos discípulos de Jesus vem de Bethsaida. Então, é um local importante na vida dele, no seu ministério. Steven Notley, diretor acadêmico do projeto.





O pesquisador também destacou que as descobertas podem ajudar a entender como viviam as comunidades judaicas e cristãs que passaram pela região.