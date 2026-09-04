Reprodução/LPD Tirol Foto da viagem feita em 1963

Um homem de 86 anos reencontrou uma mochila que havia perdido 63 anos atrás, quando ficou preso em uma fenda de uma geleira nos Alpes da Áustria. O objeto foi encontrado pelo guia de montanha Marco Span em 17 de julho, a cerca de 2.950 metros de altitude, na geleira Sulztalferner, entre as cidades de Längenfeld e Neustift. As informações são do Kronen Zeitung.

A mochila era de Alfred Rothfischer, que tinha 23 anos quando perdeu o objeto em uma trilha, em 03 de agosto de 1963. Mais de seis décadas depois, equipamentos que estavam presos no gelo voltaram a aparecer por causa do derretimento da geleira.

Reprodução/LPD Tirol Entre os objetos estavam uma câmera fotográfica e picaretas





Span estava acompanhado de turistas quando encontrou a mochila e outros equipamentos antigos que tinham ficado expostos com o degelo. Entre os objetos estavam uma câmera fotográfica e picaretas usadas pelos montanhistas para caminhar e se apoiar durante a subida.

O guia levou o material até a polícia de Neustift. O policial Gregor Gatt, que trabalha em ocorrências em áreas de montanha, ficou responsável por tentar descobrir quem era o dono dos objetos.

Papéis ajudaram a descobrir o dono

O policial não achou documentos dentro da mochila para identificar o dono, mas encontrou vários papéis com anotações feitas à mão e comprovantes de pagamentos de um banco da Baviera, região do sul da Alemanha.

Reprodução/LPD Tirol Papéis encontrados dentro da mochila ajudaram a polícia a identificar o dono do objeto





Mesmo depois de 63 anos no gelo, parte dos papéis estava relativamente bem conservada. Depois de secá-los, o policial conseguiu identificar o nome de Alfred Rothfischer.

Quando digitei o nome no mecanismo de busca, apareceu um número de telefone fixo na Baviera. Eu liguei para ele. Gregor Gatt, policial.





O número, porém, estava registrado em nome de Waltraud Rothfischer, que morava em Wörth an der Donau, na Baviera. Quando o policial perguntou se o marido havia perdido uma mochila nas montanhas, ela confirmou.

Reprodução/LPD Tirol Mochila foi encontrada por guia de montanhismo após o derretimos do gelo





Acidente na geleira

Rothfischer havia viajado pelos Alpes de Stubai com dois companheiros de montanhismo. Depois de chegarem ao topo do Schrankogel e passarem a noite no abrigo Amberger Hütte, os três planejavam atravessar a geleira Sulztalferner até o abrigo Dresdner Hütte.

Rothfischer caminhava à frente dos amigos quando caiu em uma fenda profunda no gelo. Ele ficou preso a cerca de oito metros abaixo da superfície.

Como conhecia técnicas de resgate em montanhas, tentou sair usando cordas e laços usados nesse tipo de situação. A mochila, no entanto, estava pesada e dificultava a fuga.

Para conseguir escapar, ele decidiu abandonar o objeto dentro da fenda.

Reprodução/LPD Tirol Alfred Rothfischer e colegas no cume de uma montanha nos Alpes tiroleses, em 1963





Rothfischer conseguiu sair e sofreu apenas ferimentos leves. Depois, os três seguiram até Längenfeld. O jovem procurou a polícia para contar o que havia acontecido, principalmente porque seus documentos, necessários para a viagem de volta para casa, também haviam ficado presos no gelo.

Ao longo dos anos, a família chegou a brincar que um dia a mochila poderia reaparecer. A possibilidade não parecia tão impossível por causa de outros objetos encontrados preservados no gelo dos Alpes, como o corpo de Ötzi, um homem que morreu há milhares de anos e foi encontrado naturalmente preservado no gelo.

Reprodução/LPD Tirol Andreas Rothfischer, filho do montanhista, foi até Neustift acompanhado da família para buscar os objetos





Depois de descobrir quem era o dono da mochila, Gatt também entrou em contato com Andreas Rothfischer, filho de Alfred.

No dia 25 de agosto, Andreas foi até Neustift acompanhado da família para buscar os objetos e levá-los ao pai. Por causa da idade, Alfred não tinha condições de fazer a viagem pessoalmente.