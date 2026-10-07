Divulgação/Freeman's Em uma série de coincidências, colecionador de vinis comprou o quadro por R$ 150 em um corredor escuro de uma casa

Uma pintura deixada em um “canto escuro” e desaparecida por 75 anos foi parar em uma venda de bens por R$ 150 e acabou arrematada por R$ 6,7 milhões em um leilão de Nova Iorque, Estados Unidos.

A obra era de, artista estadunidense de surrealismo do século XX, e estava esquecida em uma casa de Michigan. A importância do quadro só foi reconhecido depois que o comprador notou a assinatura “Ambercrombie, 51”e decidiu investigar.

Segundo a casa de leilões estadunidense Freeman’s, o comprador encontrou a pintura em um corredor escuro na garagem da casa em Michigan que realizava a venda de bens. O nome do comprador não foi divulgado.

O homem é um colecionador de discos de vinil e móveis justamente do século XX. Conforme a CBS News, ele foi ao local procurando os itens que coleciona, mas quando notou a assinatura, pagou os R$ 150 no quadro.

A obra é chamada “Alderman Merriam’s Shells” e foi pintada por Gertrude em 1951. Ela mede 20,3 por 27,9 centímetros, conforme o leilão, e foi pintada a óleo.

Após confirmação da autenticidade, a obra foi ao leilão com lance inicial de R$ 750 mil, mas o arremate final chegou à cinco vezes a estimativa esperada em disputas entre cinco compradores. Os R$ 6,7 milhões estabeleceram um novo recorde mundial para o catálogo de Gertrude.

A localização da pintura explica parte da história de Gertrude naqueles anos de 1950. Conforme a casa de leilão, o quadro foi pintado para pagar serviços médicos prestados à artista em 1952.

O quadro chegou a ser exibido em três estados diferentes até 1953, quando sumiu do conhecimento público.





Como o comprador verificou a autenticidade?

O colecionador de vinis foi ao Milwaukee Art Museum, onde procurou no catálogo de exposições por amis informações das obras de Gertrude. Foi quando encontrou uma fotografia de 1952 que exibia, justamente, o quadro que havia comprado.

Na foto, as conchas da pintura estavam exibidas ao lado do quadro, o que praticamente confirmou a ligação. A autenticidade foi posteriormente confirmada pela especialista Susan Weininger, que estuda Gertrude, segundo Freeman’s.

Quem foi Gertrude Abercrombie?

Gertrude Abercrombie nasceu em 1907 e morreu em 1977. Ela é considerada a artista surrealista mais importante de Chicago, Estados Unidos, e ficou conhecida pelas pinturas de aparência simplória, porém detalhadas com elementos estranhos ou aspecto misterioso.

Ela viveu cercada por outros artistas e músicos de jazz como Dizzy Gillespie e Charlie Parker, de acordo com o Instituto de Arte de Chicago. As pinturas frequentemente representavam objetos isolados contra fundos escuros ou indefinidos. As obras de Gertrude influenciaram gerações futuras de artistas.