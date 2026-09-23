Divulgação/Smithfield and Cairns Police Anéis de ouro e diamantes

Um menino de nove anos encontrou, nesta segunda-feira (21), um conjunto de três anéis de ouro e diamantes em uma rua de Kewarra Beach, na Austrália.

Entre as peças havia um anel de noivado, uma aliança de casamento e uma terceira aliança, todas encontradas perto da entrada de um estacionamento.

Depois que os objetos foram achados, a polícia australiana passou a procurar os donos e pediu ajuda da população para tentar identificar quem perdeu as joias.

Além desses, outros objetos foram encontrados ou recolhidos pela polícia na região neste mês.

Na sexta-feira (18), policiais de Cairns fizeram uma busca autorizada pela Justiça em uma casa de Manunda. Durante a operação, encontraram uma coleção de selos de ouro acompanhada de um certificado que confirmava sua autenticidade.

Já no dia 08 de setembro, uma pessoa encontrou uma bicicleta de montanha Polygon Siskiu abandonada em Clifton Beach.

Divulgação/Smithfield and Cairns Police Selos de ouro





Outros objetos de valor já foram achados



Além dos objetos encontrados em setembro, diversos outros itens valiosos já foram encontrados ou apreendidos pela polícia local como anéis da marca de luxo Cartier. Um deles, feito de ouro, foi avaliado em US$ 3 mil (cerca de R$ 15 mil).

A lista ainda inclui um anel de prata com três diamantes grandes e seis menores, além de outra peça com um diamante feito em um laboratório.

Ainda há registros de carros como um Audi A6 de 2016, um Ford Ranger de 2017 e um Lexus LS200 de 2003. Entre as motocicletas estão modelos esportivos como a Suzuki GSX-R 750 e a GSX-R1000.

Alguns dos objetos encontrados são coleções de moedas e dinheiro estrangeiro. Um dos conjuntos tinha uma colher antiga e 105 moedas. Também foram registrados euros, cédulas do Egito, moedas de Cingapura e da Hungria e dinheiro de Taiwan.





Entre os objetos mais estranhos estão uma réplica da espada Longclaw, usada pelo personagem Jon Snow na série Game of Thrones, uma espada parecida às utilizadas por samurais, duas pequenas estátuas de vacas, um brinquedo adulto, um barco de alumínio de 3,8 metros e uma quantidade de anfetamina deixada em um posto de gasolina.