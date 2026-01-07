Reprodução/redes sociais Momento em que a motorista é alvejada pelo agente

Uma mulher de 37 anos foi morta a tiros por um agente de imigração dos Estados Unidos durante uma operação federal em Minneapolis, no estado de Minnesota, nesta quarta-feira (7).

Em coletiva de imprensa, após o ocorrido, o chefe da polícia de Minneapolis, Brian O'Hara, afirmou que policiais responderam ao chamado de um tiroteio e encontraram a vítima no local, com um ferimento de bala na cabeça.



Ainda segundo ele, a mulher estava em seu veículo, bloqueando a via, quando, em determinado momento, um agente federal se aproximou do carro.



"Ela começou a fugir, houve disparos de tiros e o carro bateu na lateral da rua", acrescentou.



Ainda segundo o chefe de polícia, foram realizados procedimentos de primeiros socorros na vítima no local e ela foi transferida para o Centro Médico do Condado de Hennepin, onde foi declarada morta.



Em comunicado, o DHS (Departamento de Segurança Interna) afirmou que "manifestantes violentos" tentaram atropelar agentes com um veículo.

"Um agente do ICE, temendo por sua vida, pela vida de seus colegas e pela segurança pública, disparou em legítima defesa. Ele usou seu treinamento e salvou sua própria vida e a de seus colegas", afirma o comunicado.

Também a secretária do DHS, Kristi Noem, defendeu a atuação dos agentes e classificou a ação da mulher como “terrorismo doméstico”.

Protestos

Em outra coletiva de imprensa, o prefeito de Minneapolis, Jacob Frey, disse que a alegação do governo federal é "uma grande mentira". Ele disse ter visto um vídeo do incidente.



Segundo Frey, o episódio mostra um agente federal usando o poder de forma imprudente, o que resultou na morte de alguém.





O caso acontece em um momento em que o estado de Minnesota enfrenta uma repressão à imigração, em meio a uma ofensiva nacional do governo Trump.



Cerca de 2 mil agentes federais foram enviados para Minneapolis. Após a morte da mulher, Jacob Frey defendeu a retirada dos agentes da cidade.



O caso provocou protestos, com manifestantes criticando a atuação do ICE e exigindo também a saída dos agentes federais de Minnesota.