Os Estados Unidos divulgaram, nesta quarta-feira (7), no perfil da Casa Branca na rede social X, um vídeo que mostra a ação de interceptação do navio petroleiro M/T Sophia, ligado à Venezuela, no Mar do Caribe.

De acordo com agências internacionais, o navio-tanque de bandeira panamenha estaria em águas internacionais no momento da ação.

Além deste, militares norte-americanos apreenderam outro petroleiro, o Marinera (antigo Bella 1), também ligado à Venezuela e que navega sob bandeira russa.



A Casa Branca divulgou o vídeo da ação no navio petroleiro Sophia e divulgou as duas operações na rede social X.



"Em operações realizadas antes do amanhecer desta manhã, a Guarda Costeira dos EUA abordou dois navios-tanque da "Frota Fantasma" no Oceano Atlântico Norte e em águas internacionais próximas ao Caribe. Ambas as embarcações estavam atracadas na Venezuela ou a caminho do país", diz a postagem.



A data da gravação do vídeo foi confirmada por autoridades americanas, que afirmaram ter apreendido o navio nesta quarta-feira.



Navio de bandeira russa



No caso do Marinera (antigo Bella 1), a apreensão do petroleiro pode aumentar as tensões entre Washington e Moscou.



Segundo a imprensa norte-americana, a embarcação havia recebido escolta de submarino russo nos últimos dias.





O governo da Rússia repudiou a apreensão do petroleiro. Alegou que a ação dos Estados Unidos violou o direito marítimo e que "não havia jurisdição para o uso da força".



A Casa Branca afirmou anteriormente que a apreensão respeitaria o direito internacional por acusar o navio de navegar sob bandeira falsa.



O Reino Unido deu apoio à operação de apreensão após um pedido de ajuda dos Estados Unidos, segundo o secretário de Defesa britânico, John Healey.

