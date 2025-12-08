Ferimentos supostamente causados por um ataque de um cão da polícia do ICE
Reprodução
Ferimentos supostamente causados por um ataque de um cão da polícia do ICE

Os agentes do Serviço de Imigração e Alfândega ( ICE, em inglês) dos EUA teriam utilizado um "cão de ataque" para prender um suposto imigrante ilegal que não teria oferecido resistência à prisão.

Confira:  EUA: prisão de estudante brasileiro pela imigração gera protestos

Segundo a denúncia da senadora norte-americana Patty Murray, do estado de Washington, o homem sofreu "ferimentos terríveis". A denúncia foi feita em um comunicado, obtido pelo The Guardian.

Detido com ataque animal

A senadora Patty Murray denunciou o caso da prisão de Wilmer Toledo-Martinez
Reprodução/redes sociais/The Guardian
A senadora Patty Murray denunciou o caso da prisão de Wilmer Toledo-Martinez


A parlamentar disse que Wilmer Toledo-Martinez foi ferido por um cão do ICE ao ser  preso por agentes em novembro. Murray relatou que os oficiais enganaram o homem para tirá-lo de casa, pouco antes do ataque do animal.

Um deles teria se passado por um trabalhador da construção civil e dito que havia danificado o carro de Toledo-Martinez, pedindo que ele saísse para verificar.

“Outro agente, acompanhado por um cão, estava escondido nas proximidades e soltou o animal contra Wilmer logo após ele sair de casa”, afirmou Murray em nota.

A senadora disse que o homem detido, que chegou aos EUA aos 15 anos e não possui documentação regular, não resistia à prisão nem tentava fugir quando foi atacado.

Murray afirmou ainda que a detenção ocorreu diante da esposa e dos dois filhos pequenos, todos cidadãos americanos, e pediu sua libertação imediata. Ele permanece detido no Centro de Processamento do ICE no Noroeste do país.

Ferimentos não foram bem tratados

Segundo a senadora, Toledo-Martinez ficou “trêmulo e tonto” após o ataque, chegando a perder momentaneamente a visão, mas mesmo assim foi privado de atendimento médico por horas.

Ele só recebeu atendimento horas depois, já no hospital, onde precisou levar pontos. Médicos prescreveram antibióticos e outros medicamentos, mas os antibióticos teriam sido entregues com atraso, e os demais remédios sequer chegaram a ser fornecidos.


“Isso deveria chocar a consciência de todos nós. Eu não quero viver em um país onde agentes federais podem lançar cães de ataque contra moradores pacíficos sem enfrentar qualquer consequência”, declarou Murray.

O Departamento de Segurança Interna (DHS), responsável pelo ICE, não comentou a denúncia.

    Link deste artigo: https://ultimosegundo.ig.com.br/mundo/2025-12-08/agentes-dos-eua-teriam-usado-cao-para-atacar-e-deter-imigrante.html
    Comentários
    Clique aqui e deixe seu comentário!
    Mais Recentes