Reprodução/Polícia Civil do Paraná Paraná é o estado com mais maconha apreendida nos últimos três anos

A Polícia Federal divulgou um relatório que aponta o Paraná como o estado que mais apreendeu maconha no Brasil nos últimos três anos. Os dados fazem parte de um levantamento nacional da corporação e refletem o resultado de operações realizadas em regiões estratégicas do país.



A liderança do Paraná pode estar diretamente relacionada à sua localização geográfica e à proximidade com o Paraguai, considerado o principal produtor da droga na América do Sul. O estado funciona como uma das principais portas de entrada da maconha no território brasileiro.



O estudo da Polícia Federal analisou apreensões realizadas em todo o país ao longo dos últimos três anos. Nesse período, o Paraná se manteve na primeira posição do ranking nacional de maconha apreendida, concentrando volumes superiores aos registrados em outros estados.



De acordo com a corporação, grande parte da droga interceptada tinha como destino final grandes centros urbanos, especialmente nas regiões Sudeste e Nordeste, utilizando o Paraná como rota de passagem.

São Paulo lidera no quesito cocaína

Reprodução/Polícia Civil de São Paulo Estado de São Paulo lidera no quesito cocaína, de acordo com relatório da PF

No caso da cocaína, o cenário é diferente. O relatório da Polícia Federal mostra que São Paulo lidera as apreensões da droga no país, mesmo sem fazer fronteira com nações produtoras. O estado paulista é o único não fronteiriço entre os que aparecem no topo do ranking, superando unidades como Paraná e Mato Grosso, que fazem divisa com países estratégicos para o tráfico internacional.

Uma possível ligação para o destaque em São Paulo pode estar ligado à infraestrutura logística, que inclui os maiores aeroportos internacionais do país, o Porto de Santos e uma extensa malha rodoviária, fatores que podem transformar o estado em ponto central para armazenamento, distribuição e envio da droga ao exterior.

