Uma tentativa de embarcar uma idosa britânica de 89 anos, que já estava morta, provocou um atraso de cerca de 12 horas em um voo da easyJet. O caso aconteceu na quinta-feira (18), no aeroporto de Málaga, quando cinco familiares tentaram transportar a mulher para Londres. As informações são da Euronews.
Segundo relatos de passageiros, a mulher foi levada até a aeronave em uma cadeira de rodas, enquanto os familiares afirmavam que ela “não estava bem” e que estava apenas “dormindo”. Testemunhas relataram ainda que alguns parentes chegaram a se identificar como médicos para tranquilizar as pessoas.
A idosa chegou a ser acomodada na parte traseira do avião, que já se deslocava para a pista quando a tripulação percebeu que a mulher já não apresentava sinais vitais. A aeronave retornou ao terminal, e a viagem que tinha previsão de decolagem às 11h15 acabou sofrendo um atraso de quase 12 horas.
Uma das passageiras, Tracy-Ann Kitching, relatou nas redes sociais que viu a mulher sendo conduzida a bordo com dificuldade para manter a cabeça erguida. Segundo ela, um médico que estava no voo confirmou que a idosa já estava morta quando foi colocada no assento.
Outra passageira, Petra Boddington, criticou a atuação da equipe de solo e afirmou que a mulher aparentava estar inconsciente e caída na cadeira de rodas.
A compania aérea alega que a passageira estava viva no momento do embarque
Em nota, a companhia aérea easyJet negou que tenha autorizado o embarque de uma pessoa já falecida. Um porta-voz afirmou que a passageira possuía um certificado de aptidão para voar e estava viva no momento do embarque.
Segundo a empresa, "o voo regressou ao slot antes da decolagem devido ao fato de uma cliente a bordo necessitar de assistência médica urgente. O voo foi recebido pelos serviços de emergência, mas infelizmente a cliente faleceu".
A Guarda Civil de Málaga confirmou que agentes foram acionados e que a morte da mulher foi declarada. Apesar da gravidade do episódio, não houve prisões, e o voo só partiu para Londres às 22h47, cerca de 12 horas após o horário inicialmente previsto.
Alguns passageiros ainda sugeriram que a família tenha tentado evitar os altos custos e a burocracia do repatriamento internacional de um corpo.
O transporte internacional de cadáveres é um processo complexo que envolve a obtenção de documentações oficiais, autorizações sanitárias e, em muitos casos, procedimentos como o embalsamamento. Os custos podem variar entre 3 mil e 6 mil euros apenas para o transporte aéreo.
Em casos de repatriamento internacional, os cadáveres são transportados em voos de carga, em caixões especiais e não em aeronaves comerciais de passageiros. Quando o transporte é permitido em voos comerciais, são necessários protocolos sanitários rigorosos e documentação específica.