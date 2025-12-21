Reprodução Trump (E) aumenta recompensa para quem capturar Maduro (D)

Os Estados Unidos interceptaram um terceiro navio petroleiro próximo à costa da Venezuela, segundo as informações divulgadas neste domingo (21) pelas agências de notícias Bloomberg e Reuters.

Segundo as agências, a Guarda Costeira dos Estados Unidos realizou neste domingo uma operação contra o navio petroleiro Bella 1 em águas internacionais próximas à Venezuela.

De acordo com a Bloomberg, a embarcação, usava uma bandeira do Panamá e seguia para a Venezuela para ser carregada. A Reuters afirma que o navio é alvo de sanções. As autoridades norte-americanas não divulgaram detalhes sobre a localização exata nem sobre os desdobramentos da ação.

A operação representa a segunda ação desse tipo somente neste fim de semana e a terceira em um mês, dando sequência às abordagens do petroleiro Centuries, realizada na manhã de sábado (20), e do navio Skipper, em 10 de dezembro.

A segunda interceptação

Reprodução/ Redes sociais / Secretária Kristi Noem Centuries, navio petroleiro interceptado pelos EUA

Durante a manhã de sábado (20), um segundo navio petroleiro foi apreendido próximo à costa da Venezuela. Segundo a Reuters, o destino seria a China. A informação foi confirmada pela secretária de Segurança Interna dos EUA, Kristi Noem, na rede social X.

“Em uma operação realizada antes do amanhecer de hoje, 20 de dezembro, a Guarda Costeira dos EUA, com o apoio do Departamento de Guerra, apreendeu um navio-tanque que estava atracado na Venezuela”, afirmou.

E complementou dizendo que “os Estados Unidos continuarão a perseguir o movimento ilícito de petróleo sancionado usado para financiar o narcoterrorismo na região. Nós os encontraremos e os deteremos”.

A ação ocorreu poucos dias depois de o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciar um bloqueio total dos petroleiros sancionados que entram e saem da Venezuela.

O governo venezuelano classificou a interceptação do petroleiro como um "grave ato de pirataria internacional".

A Venezuela "denuncia e repudia o roubo e o sequestro de uma nova embarcação privada que transportava petróleo, bem como o desaparecimento forçado de sua tripulação, crimes cometidos por militares dos Estados Unidos da América em águas internacionais", diz o comunicado.

Caracas afirmou que as ações serão comunicadas ao Conselho de Segurança das Nações Unidas, a outras organizações multilaterais e a governos.

A segunda embarcação interceptada, chamada Centuries, navegava sob bandeira do Panamá utilizando o nome falso “Crag”, e era integrante da chamada “frota paralela”, no qual, petroleiros disfarçam sua localização para evitar sanções. O navio transportava cerca de 1,8 milhão de barris de petróleo bruto venezuelano do tipo Merey com destino à China.

Segundo fontes do setor e imagens de satélite do TankerTrackers.com, a embarcação deixou as águas da Venezuela na quarta-feira (17), após ter sido brevemente escoltada pela Marinha venezuelana.

Documentos indicam ainda que a carga foi adquirida pela Satau Tijana Oil Trading, uma das intermediárias envolvidas nas vendas da PDVSA para refinarias independentes chinesas.

Bloqueio e sanções

Casa Branca/Reprodução Donald Trump, presidente dos Estados Unidos

Na última terça-feira (16), o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou um bloqueio total de petroleiros sancionados saindo da Venezuela e disse que o país está totalmente cercado militarmente.

"A Venezuela está completamente cercada pela maior armada já reunida na história da América do Sul. Ela só tende a crescer e o choque para eles será algo sem precedentes — até que devolvam aos Estados Unidos da América todo o petróleo, terras e outros bens que nos roubaram", declarou nas redes sociais.

Na mesma publicação, Trump chama o regime de Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, de ilegítimo e diz que Maduro está usando o petróleo desses campos roubados para financiar a si, o narcotráfico, o tráfico de pessoas, assassinatos e sequestros.

"Pelo roubo de nossos bens e por muitos outros motivos, incluindo terrorismo, tráfico de drogas e tráfico de pessoas, o regime venezuelano foi designado uma organização terrorista estrangeira. Portanto, hoje, estou ordenando bloqueio total e completo de todos os petroleiros sancionados que entram e saem da Venezuela", diz parte da declaração de Trump.

As tensões seguem em uma crescente

Desde agosto, os EUA mobilizam um forte aparato militar no Caribe, em uma área próxima à costa venezuelana. O governo dos EUA efetuou cerca de 20 ataques militares a embarcações que supostamente transportavam, deixando ao menos 83 mortos.

Além dos ataques, e a grande presença militar na região, Trump também autorizou operações secretas da CIA na Venezuela.

A justificativa da Casa Branca para a mobilização é conduzir uma operação contra o narcotráfico internacional. Mas, de acordo com autoridades americanas, o objetivo final seria retirar Maduro do poder.

Durante o mês de novembro, Trump também fez declarações sobre as companhias aéreas considerarem o fechamento total do espaço aéreo acima e ao redor da Venezuela.

A nova frente de Trump na ofensiva contra Maduro agora está voltada à principal fonte econômica da Venezuela, ou seja, o petróleo. Dessa forma, com as novas ações do governo norte-americano, a Venezuela pode ainda vir a ser obrigada a suspender em breve a operação de alguns poços de petróleo devido à redução da capacidade de armazenamento.

Caso a capacidade se esgote, a estatal Petróleos de Venezuela S.A. ( PDVSA), no qual, a produção se aproxima de 1 milhão de barris por dia, pode interromper a operação de alguns poços.