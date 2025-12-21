Reprodução/X Poluição em Delhi na Índia

O governo de Delhi, na Índia, determinou que 50% dos funcionários de instituições públicas e privadas trabalhem de forma remota. A medida faz parte de ações para conter os efeitos da poluição.

Foram anunciadas também a proibição de veículos a diesel antigos, suspensão de obras de construção, aulas híbridas nas escola s e restrições a veículos que não atendam aos padrões de eficiência de combustível e controle de poluentes. A medida passou a valer na última quarta-feira (17).

A decisão foi motivada pela névoa tóxica que cobre Delhi e regiões vizinhas há vários dias, elevando o índice de qualidade do ar a níveis perigosos.

Na quinta-feira (18), o índice de PM2,5, partículas finas que podem obstruir os pulmões, chegou a 376, mais de 25 vezes o limite recomendado pela OMS (Organização Mundial da Saúde).

A exposição a esse nível de poluição pode causar sérios problemas de saúde, especialmente em crianças e idosos.

O problema é recorrente durante os meses mais frios e é causado por emissões industriais, escapamento de veículos, baixa velocidade do vento e queima de restos de plantações agrícolas nos estados vizinhos.