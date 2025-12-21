Gabriel Barros / Portal iG São Paulo

Com a chegada do final de ano e as celebrações de Natal e Ano Novo, vários serviços públicos em São Paulo terão alterações nos horários de funcionamento. Durante os feriados, unidades administrativas terão expediente reduzido ou suspenso, enquanto serviços considerados essenciais, como saúde e segurança, mantém atendimentos emergenciais

Os serviços tidos como essenciais, como atendimento em hospitais e unidades de urgência e emergência, seguirão funcionando normalmente, inclusive nos dias de Natal e Ano Novo. Prontos-socorros e setores de internação que garantem atendimento 24 horas.

Algumas unidades de suporte, como postos de coleta de sangue, terão horários diferenciados na véspera e permanecerão fechados no feriado. Outras áreas de apoio à saúde, como farmácias especializadas e unidades de dispensação de medicamentos, também não terão expediente no dia 25 de dezembro.

Atendimento ao público e serviços administrativos



Nos dias de feriado e ponto facultativo, parte dos serviços administrativos do Governo do Estado e da Prefeitura terão alterações no atendimento ao público. Órgãos com atendimento presencial, como agências públicas e setores administrativos, não terão expediente no Natal, e só retornam na primeira semana do ano.

Serviços como o Poupatempo estarão fechados nos feriados e pontos facultativos, retornando ao atendimento normal após o período de festas. Serviços que exigem agendamento ou atendimento presencial devem ser consultados com antecedência pelos canais digitais das respectivas instituições.

Transporte

O transporte público em São Paulo também terá funcionamento diferenciado para atender moradores e visitantes. Ônibus municipais operados pela SPTrans circularão com esquema similar ao de domingo nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, com frota reduzida e sem cobrança de tarifa.

O Metrô e a CPTM manterão as estações abertas e operação ao longo do dia, porém com intervalos maiores entre os trens. Nas vésperas das festas, a operação ocorre normalmente, enquanto na noite de Réveillon algumas linhas terão funcionamento estendido, especialmente em regiões com eventos e grande circulação de pessoas, para facilitar o retorno dos passageiros após as comemorações. As linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata funcionam durante todo o dia 31.