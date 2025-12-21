Reprodução/ Governo de SP Rodoanel Norte

O primeiro trecho do Rodoanel Norte será inaugurado nesta segunda-feira (22) pelo Governo de São Paulo. A entrega da obra deve marcar o início da operação de uma via planejada para reduzir o tráfego pesado das marginais e das vias urbanas da capital.

Além disso, o novo trecho deve contribuir para o desafogamento da marginal Tietê e para a melhoria das condições de circulação da região metropolitana de São Paulo.

Com a ligação entre as rodovias Presidente Dutra e Fernão Dias, o Rodoanel Norte vai redirecionar caminhões e carretas que hoje atravessam áreas mais urbanizadas.

Assim, a estimativa é que cerca de 40 mil veículos, entre eles 10 mil caminhões, deixem de circular diariamente pela cidade de São Paulo, o que deve reduzir a interferência com o tráfego urbano, melhorar a fluidez das vias e diminuir os congestionamentos em corredores estratégicos da capital.

O Trecho 1 do Rodoanel Norte possui 24 quilômetros de extensão, entre o km 129 e o km 153, e conta com pistas duplas e três faixas de rolamento por sentido.

O projeto inclui ainda quatro túneis, que somam dois quilômetros, além de viadutos e acessos. As obras foram retomadas em abril de 2024, após seis anos de paralisação, e avançaram com cerca de seis meses de antecedência em relação ao cronograma previsto.





Outras obras

As obras do Trecho 2 seguem em andamento e darão sequência ao Rodoanel até a Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, na capital paulista, com previsão de entrega no segundo semestre de 2026. Ao todo, o Rodoanel Norte terá 44 quilômetros de extensão quando estiver finalizado, passando por São Paulo, Guarulhos e Arujá.

Atualmente, o Trecho 2 apresenta cerca de 30% de execução, e a expectativa é de que o projeto gere aproximadamente 10 mil empregos diretos e indiretos ao longo de toda a obra.

Além de possibilitar a ligação do Porto de Santos com a rodovia Fernão Dias, que liga os estados de São Paulo e Minas Gerais ao Nordeste. A conclusão da obra também vai facilitar o acesso das regiões ao Porto de Santos, ampliando o tráfego e o transporte de produtos e, consequentemente, a competitividade da Baixada Santista.

Segurança voltada aos motoristas

Reprodução/ Governo de SP Rodoanel Norte



A infraestrutura do novo trecho também prioriza a segurança e o atendimento aos motoristas. A rodovia contará com 32 câmeras de monitoramento, conectividade ao longo de toda a via, incluindo os túneis, um Centro de Controle de Operações ( CCO) instalado no km 156 e uma base da Polícia Militar Rodoviária.

No km 135, será instalada uma Base do Serviço de Atendimento ao Usuário ( SAU), com estacionamento, banheiros, água potável e área de descanso. O local também terá duas ambulâncias para atendimento pré-hospitalar, dois guinchos leves, um guincho pesado e seis painéis de mensagens variáveis para orientar os condutores.

De acordo com a Agência SP, a agenda ambiental acompanha a obra desde a retomada. O traçado atravessa áreas da Serra da Cantareira, com presença de Mata Atlântica e zonas de preservação.

Para reduzir os impactos, foram construídas quatro passagens subterrâneas para a fauna, que contam com monitoramento contínuo para minimizar o atropelamento de animais silvestres.

Durante a execução do projeto, também foram realizadas ações de reflorestamento, recuperação de áreas degradadas e a elaboração de estudos e relatórios técnicos voltados ao acompanhamento da fauna e da flora da região.

Sistema Siga Fácil

O Rodoanel Norte também adotará o sistema Siga Fácil, que substitui os pedágios convencionais por pórticos eletrônicos inteligentes. No trecho a ser entregue, haverá dois pórticos no km 135, em Guarulhos, nos sentidos interno e externo.

A cobrança é feita de forma automática, por leitura de placa ou por tag, o que elimina filas, reduz o risco de acidentes e permite o pagamento proporcional ao trecho utilizado. O usuário terá até 30 dias para quitar a tarifa, e quem utiliza tag contará com desconto de 5%.