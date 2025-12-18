Reprodução/Turbine Traveller Aeronave retornava ao aeroporto após decolagem e caiu na Carolina do Norte

Um avião caiu nesta quinta-feira (18) durante uma tentativa de pouso no Aeroporto Regional de Statesville (SVH), na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. A aeronave, modelo Cessna 550 Citation II, tinha matrícula N257BW e transportava seis ocupantes.

Dados de rastreamento de voo indicam que o jato retornou ao aeroporto pouco depois da decolagem, o que sugere a ocorrência de um possível problema durante o voo.

Jato particular cai nos Estados Unidos pic.twitter.com/rHAqscujtA — iG (@iG) December 18, 2025









O acidente aconteceu por volta das 10h15, no horário local, segundo autoridades aeroportuárias.

O jato particular tinha seis pessoas a bordo, e todas morreram no acidente, incluindo o ex-piloto da NASCAR Greg Biffle, sua esposa Cristina e os filhos do casal, Emma e Ryder, informou a People.

Reprodução/Instagram Queda de jato mata Greg Biffle e familia

A Administração Federal de Aviação (FAA) foi acionada e liderará a investigação para apurar as causas da queda. Técnicos devem analisar dados de voo, comunicações e o histórico da aeronave para esclarecer a dinâmica do acidente.

O Aeroporto Regional de Statesville é conhecido pelo tráfego de aeronaves executivas, e o local foi isolado para o trabalho das equipes de emergência e de investigação.