Reprodução/Instagram Brasileiros "invadem" redes sociais de Javier Milei

Desde que compartilhou uma imagem que retrata o Brasil como uma favela e a Argentina como uma cidade futurista, o presidente argentino Javier Milei tem sido alvo de uma "enxurrada" de comentários de brasileiros nas redes sociais, divididos entre críticas e piadas que comparam as economias dos dois países.

Em diversos posts do líder da Argentina é possível encontrar centenas de comentários em português, que dominam os assuntos. Entre eles, o mais recorrente é a comparação econômica entre os dois países. É possível ler mensagens como "com 10 reais eu compro a Argentina" e "o PIB de São Paulo sozinho é maior que do seu país".

Entenda o caso

Reprodução Javier Milei compartilhou imagem que compara governos na América do Sul





Javier Milei compartilhou um post em seu perfil oficial do Instagram, nesta segunda-feira (15), que mostra os países da América Latina que tem governos de esquerda representados como uma favela, o que inclui o Brasil. Na mesma arte, os países com governos de direita, como a Argentina, são representados como uma cidade futurística.

A postagem original foi feita no domingo (14) por um perfil de apoiadores de Milei, com a legenda: "O povo sul-americano grita liberdade!!! Chega de socialismo empobrecedor."

Ela foi feita após a eleição presidencial no Chile, vencida pelo candidato de direita José Antônio Kast. Com o resultado, metade dos territórios da América do Sul será governada pela direita a partir de 2026.

Comentários de brasileiros

Um dos principais pontos ironizados pelos brasileiros nas redes sociais de Milei, mais especificamente no Instagram, é sobre a grande diferença de PIB (Produto Interno Bruto) entre Brasil e Argentina.

De acordo com informações atualizadas do portal Trading Economics, o PIB do Brasil é de US$ 2,17 trilhões ( R$ 11,75 tri), enquanto o da Argentina é de US$ 633 bilhões ( R$ 3,4 tri).





Nas publicações recentes de Milei, os internautas também comentam sobre o cabelo do presidente. Um comentário diz: "Não tem dinheiro para cortar o cabelo? Eu te faço um Pix". Outros levam a disputa para o futebol, com comparações entre Pelé e Maradona.

Citando diretamente a comparação do Brasil com favelas, comentários que se destacara foram: "Se as favelas do Brasil fizerem uma vaquinha da pra comprar a Argentina inteira" e "Nós brasileiros agradecemos a homenagem da fotografia que nos menciona como “Favela” o que mais prezamos nessa vida é conselho de pais mendigo que precisa de ajuda dos Estados Unidos".