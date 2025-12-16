Casa Branca/Reprodução Donald Trump, presidente dos Estados Unidos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (16), em uma rede social, que a Venezuela está completamente cercada e que determinou um bloqueio total a petroleiros alvos de sanções que entram e saem do país.

"A Venezuela está completamente cercada pela maior armada já reunida na história da América do Sul. Ela só tende a crescer e o choque para eles será algo sem precedentes — até que devolvam aos Estados Unidos da América todo o petróleo, terras e outros bens que nos roubaram", diz a postagem.



O presidente norte-americano chamou o regime de Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, de ilegítimo e diz que Maduro está usando o petróleo desses campos roubados para financiar a si mesmo, o narcotráfico, o tráfico de pessoas, assassinatos e sequestros.

E Trump prossegue, acusando o presidente venezuelano de outros crimes.



"Pelo roubo de nossos bens e por muitos outros motivos, incluindo terrorismo, tráfico de drogas e tráfico de pessoas, o regime venezuelano foi designado uma organização terrorista estrangeira. Portanto, hoje, estou ordenando bloqueio total e completo de todos os petroleiros sancionados que entram e saem da Venezuela", destaca.



Ainda segundo postagem de Trump, "os imigrantes ilegais e criminosos que o regime de Maduro enviou para os Estados Unidos durante a fraca e inepta administração Biden [ex-presidente Joe Biden, que o antecedeu] estão sendo devolvidos à Venezuela em ritmo acelerado".



E encerra, afirmando que "os Estados Unidos não permitirão que criminosos, terroristas ou outros países roubem, ameacem ou prejudiquem nossa nação e, da mesma forma, não permitirão que um regime hostil se apodere de nosso petróleo, terras ou quaisquer outros ativos, os quais devem ser devolvidos aos Estados Unidos imediatamente".







É mais um capítulo da crise entre os dois países que se aprofunda desde agosto, quando os Estados Unidos começaram a movimentar um forte aparato militar no mar do Caribe.



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que se ofereceu para intermediar a tensão, chegou a conversar com Trump, por telefone, a respeito da situação, afirmando que não quer guerra na América Latina, mas a situação só vem se agravando.



A justificativa da Casa Branca é que a operação com a tem como principal objetivo o combate ao tráfico internacional de drogas.