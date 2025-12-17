Estados do Sudeste estão em estado de alerta para chuvas de grande intensidade
O aumento das temperaturas e a maior presença de umidade no ar  devem manter o tempo instável em várias regiões do Brasil nos próximos dias. A previsão indica calor intenso, sensação de abafamento e pancadas de chuva que podem ocorrer principalmente à tarde e à noite.

No Sul e no Sudeste, o calor durante o dia favorece a formação de nuvens carregadas, com previsão de chuva em diferentes momentos. Em alguns pontos, as pancadas podem ser mais fortes e acompanhadas de rajadas de vento, raios e, de forma isolada, granizo. Áreas próximas ao litoral tendem a registrar episódios mais intensos.

O Centro-Oeste também segue sob influência do calor e da umidade. A previsão é de chuva em forma de pancadas, que costumam ser rápidas, mas intensas. Mesmo com a instabilidade, as temperaturas permanecem elevadas, mantendo a sensação de tempo abafado.

Na região Norte, o calor e a alta umidade continuam favorecendo chuvas frequentes. As pancadas ocorrem de forma irregular, mas se repetem ao longo do dia, muitas vezes acompanhadas de trovoadas. O calor segue predominando em todos os estados da região.

Já no interior do Nordeste, o cenário é diferente. O tempo deve seguir seco e quente, com temperaturas acima dos 35 °C em algumas áreas e baixos índices de umidade do ar, o que aumenta o risco de queimadas. No litoral e na faixa norte da região, a umidade vinda do oceano mantém a previsão de chuva e maior nebulosidade.

