O presidente argentino Javier Milei compartilhou um post em seu perfil oficial do Instagram, nesta segunda-feira (15), que mostra o Brasil como uma favela, enquanto a Argentina é representada como uma cidade futurística.

A imagem representa os países da América do Sul divididos a partir do viés político dos governos, em que os com presidentes de direita seriam como desenvolvidos e os com presidentes de esquerda seriam pobres.

A postagem original foi feita no domingo (14) por um perfil de apoiadores de Milei, com a legenda: "O povo sul-americano grita liberdade!!! Chega de socialismo empobrecedor."

Novo presidente no continente

O direitista José Antônio Kast foi eleito presidente do Chile neste domingo (14)





O compartilhamento de Milei, assim como o post, foram feitos horas após José Antônio Kast, candidato de direita, ser eleito presidente no Chile. Com o resultado, metade dos territórios da América do Sul será governada pela direita a partir de 2026.

Desde domingo, Milei tem compartilhado posts referentes à divisão territorial do continente pelo viés político, com mensagens sobre uma possível ascensão da direita.

O líder argentino foi um dos primeiros a parabenizar a vitória de Kast no Chile. Nas redes sociais, Milei disse que o resultado representa um avanço na América do Sul em defesa da vida, da liberdade e da propriedade privada.

"Tenho certeza de que trabalharemos juntos para que a América abrace os ideais de liberdade e possamos nos libertar do jugo opressor do socialismo do século XXI!", publicou.

Na imagem que compara os países da América do Sul, são retratados como mais pobres: Brasil, Uruguai, Colômbia e Venezuela, Guiana e Suriname — todos com presidentes de esquerda.

Os representados como futuristas e desenvolvidos são: Argentina, Equador, Peru, Bolívia, Chile e Paraguai — com líderes de direita.





Reações

Desde o compartilhamento da imagem, internautas brasileiros têm comentado na publicação original comparando os dois países economicamente. A maioria dos comentários fala sobre as diferenças entre o PIB (Produto Interno Bruto) de ambas nações e sobre a comparação de valor entre o real e o peso argentino.

De acordo com informações atualizadas do portal Trading Economics, o PIB do Brasil é de US$ 2,17 trilhões (R$ 11,75 tri), enquanto o da Argentina é de US$ 633 bilhões (R$ 3,4 tri).

Até o momento, o governo brasileiro não se pronunciou sobre o compartilhamento do presidente da Argentina.