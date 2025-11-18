Reprodução/O Tempo Imagens de um ciclone

Um poderoso ciclone no sul do continente gerou uma enorme nuvem de poeira na Argentina. A nuvem, que se transporta por correntes de vento, avançou para o Norte na manhã desta terça-feira (18), segundo a MetSul Meteorologia.

Informações não oficiais em instalações petrolíferas na região chegaram a marcar ventos acima de 200 km/h. Já a estação do aeroporto de Comodoro Rivadávia registrou rajadas de 150 km/h.

A ventania de Comodoro Rivadavia, província argentina de Chubut, causou desabamentos, destelhamentos, falta de água, energia elétrica e queda de árvores.

Comodoro Rivadavia

A região fica situada numa zona de transição entre o litoral patagônico e a estepe do interior, funcionando como um corredor natural para ventos intensos durante todo o ano. O vento é um dos elementos mais característicos do clima da cidade argentina.

No momento, o ciclone está a Leste das Ilhas Malvinas e possui pressão atmosférica central mínima de 950 hPa, o que significa ventos fortes e chuva volumosa.