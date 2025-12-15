Reprodução / Redes Sociais Tarcísio e Kast.

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) parabenizou o presidente eleito do Chile, José Antonio Kast (Partido Republicano). Kast, de direita, venceu o segundo turno das eleições chilenas neste domingo (14), contra a candidata do Partido Comunista, Jeannette Jara.

Tarcísio, cotado como alternativa de direita ao Palácio do Planalto, utilizou as redes sociais para dar os parabéns a Antonio Kast. No texto, replicado no X, no Instagram, e acompanhado de uma foto dos dois políticos, o governador declarou que o Brasil “é o próximo a se livrar desse fardo ideológico”.

Confira a publicação:

“O Chile disse BASTA!

@joseantoniokast eleito presidente! Os chilenos deram um passo importante, em uma vitória esmagadora que mostra que o povo está cansado das promessas vazias da esquerda. Mais uma nação que caminha para a direita na América Latina e avança na direção do conservadorismo, da liberdade econômica e do respeito a quem produz. O Brasil assiste a essa celebração e já se inspira! Tenho certeza de que nosso país será o próximo a se livrar desse fardo ideológico. Parabéns, Chile! Que o Brasil siga seu exemplo em 2026!”.

A eleição

Terminou neste domingo (14), o processo eleitoral chileno, com a vitória de Antonio Kast sobre Jeannette Jara, por 58% contra 41,8%, após quatro anos de um governo de centro-esquerda liderado por Gabriel Boric (Frente Ampla).

Entre 2019 e 2020, um ciclo de protestos por mudanças na economia culminaram na eleição do esquerdista Boric, que termina o mandato com a popularidade em baixa (lembrando que no Chile não existe reeleição, como no Brasil), após a tentativa falha de promulgar uma nova constituição. A constituição chilena é a mesma desde a época do ditador Augusto Pinochet, e foi a primeira no mundo a instituir políticas neoliberais na economia.

Quem é Kast?

José Antonio Kast, 59, é advogado e empresário. Foi Conselheiro de Buin (equivalente ao cargo de vereador) entre 1996 e 2000, deputado da República do Chile (equivalente ao cargo de deputado federal) entre 2002 e 2018 e presidente do Partido Republicano desde 2019.

Kast é filho de imigrantes alemães, seu pai, Michael Kast, foi membro do Partido Nazista e lutou nas forças de Hitler durante a Segunda Guerra Mundial.

Já no Chile, fez fortuna fundando uma empresa de embutidos. Um dos irmãos mais velhos de Antonio, Miguel Kast, participou dos chamados “Chicago Boys” que formularam e disseminaram a doutrina econômica neoliberal, ocupando o cargo de diretor do Banco Central do Chile durante a ditadura de Pinochet.