Reprodução Formatura termina em pancadaria em colégio de elite no Recife

Uma confusão generalizada marcou a noite de formatura de alunos do terceiro ano do ensino médio de uma escola particular do Recife, na noite da última sexta-feira (12). O episódio ocorreu no Classic Hall, após a formação de uma comissão de um grupo de mães de alunos do Colégio Madre de Deus. A confusão teria ocorrido em função de uma música colocada pelo DJ durante o evento.



Uma confusão marcou a noite de formatura de uma escola particular do Recife, na noite da última sexta-feira (12). O episódio ocorreu no Colégio Madre de Deus, em Olinda, em função de uma música polêmica colocada pelo DJ da festa. pic.twitter.com/B5kJOO9MxO — iG (@iG) December 16, 2025

O tumulto se iniciou quando o pai de um dos alunos tentou interromper a apresentação do DJ, afirmando que a música que estava sendo tocada não era adequada para o ambiente e para o momento. Após a ação do homem, outros estudantes se revoltaram, iniciando o primeiro princípio de confusão com mesas sendo empurradas e copos de bebidas arremessados.

A música em questão, de acordo com relatos de alunos, seria "Helicóptero", de DJ Guuga e MC Pierre. A letra da música carrega frases como "Tu vai f**** no céu, piranh*, dentro do helicóptero" e "DJ Guuga é o piloto e o Pierre é o copiloto, tu vai dar pra um, tu vai dar pro outro". Além da conotação sexual, parte da música também fala sobre lançar mulheres do helicóptero "no oceano", caso as mesmas rejeitem as investidas sexuais.

No vídeo, a mãe de uma das alunas alega que a música faz apologia à prostituição e questiona os organizadores do evento. "Minha filha é menor de idade, você acha isso certo?".

O Portal iG entrou em contato com a produtora Super A Formaturas, responsável pela organização do evento, mas não recebeu retorno até a última atualização desta matéria.

