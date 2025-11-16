Reprodução/Instagram Jeannette Jara liderou as votações do primeiro turno na eleição presidencial do Chile

A candidata de esquerda Jeannette Jara liderou o primeiro turno das eleições presidenciais no Chile neste domingo (16), ao obter 26,8% dos votos com 98,9% das urnas apuradas, superando os adversários e garantindo presença no segundo turno previsto para 14 de dezembro. As informações são do Clarín.

No segundo turno, Jara disputará contra o conservador liberal José Antonio Kast, que ficou em segundo lugar com 23,9%, segundo dados provisórios do Serviço Eleitoral.

A grande novidade da noite foi Franco Parisi. O candidato independente, que aparecia bem atrás nas pesquisas, alcançou 19,6% dos votos e assumiu o terceiro lugar. Assim, deixou Johannes Kaiser em quarto seguido por Evelyn Matthei, que já chegou a ser considerada favorita da direita meses atrás, e foi ultrapassada pelos nomes mais radicais do seu campo político.

Matthei foi a primeira a reconhecer a derrota, pouco depois das 20h, declarando apoio imediato a Kast no segundo turno. Kaiser fez o mesmo na sequência, reiterando a posição que já havia anunciado durante a campanha

LEIA TAMBÉM: Eleição presidencial no Chile opõe comunista e três direitistas

Voto obrigatório

A eleição também entrou para a história pela alta participação. Foi a primeira votação presidencial com voto obrigatório, o que resultou em longas filas e movimentação constante ao longo do dia.

A estimativa é que a participação tenha chegado a 85% ou até 90%, muito acima dos 46% registrados em 2021, quando Boric venceu.

O presidente agradeceu ao comparecimento dos eleitores e parabenizou Jara e Kast pela ida ao segundo turno.





Além da escolha para a presidência, mais de 15,6 milhões de chilenos também foram chamados às urnas para renovar a Câmara dos Deputados e metade do Senado.