Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil O ex-presidente Jair Bolsonaro

O relatório médico encaminhado pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal (STF), solicitando autorização para intervenção cirúrgica com urgência, afirma que Bolsonaro corre o risco de estrangulamento intestinal.

Em petição encaminhada ao ministro Alexandre de Moraes, os advogados também pediram novamente a concessão de prisão domiciliar humanitária.

Diante do pedido de realização de ultrassonografia e de prisão domiciliar, na semana passada, Moraes determinou a realização de uma perícia médica da Polícia Federal (PF) no ex-presidente, dentro do prazo de 15 dias, que está correndo.

Leia também: Defesa pede cirurgia urgente para Bolsonaro

O ex-presidente, que está preso, passou por exames de ultrassonografia neste domingo (14) na sede da Superintendência da PF, em Brasília, onde cumpre pena.

O relatório médico

O relatório assinado pelos médicos da Rede D’Or aponta a presença de hérnias inguinais bilaterais. Bolsonaro apresenta hérnia inguinal à direita e à esquerda, ambas classificadas como parcialmente redutíveis.

No lado direito, foi observada a "protrusão de alça intestinal durante a manobra de Valsalva, enquanto no lado esquerdo o conteúdo identificado foi gordura omental".

Na impressão diagnóstica, o médico responsável confirma o diagnóstico de hérnias inguinais bilaterais, associando os achados à possibilidade de agravamento durante episódios de aumento da pressão abdominal.

Segundo a avaliação médica, o quadro, associado às crises de soluço, aumenta o risco de encarceramento ou estrangulamento intestinal – se isso acontecer, pode ser necessária cirurgia de emergência.





Diante do resultado, foi solicitada autorização para a realização de herniorrafia inguinal bilateral, com previsão de internação hospitalar entre cinco e sete dias no Hospital DF Star, em Brasília.

O documento médico também informa a intenção de realizar procedimentos anestésicos complementares e outros exames para reavaliação de condições clínicas associadas, como hipertensão arterial, estenose de carótidas, refluxo gastroesofágico e anemia por deficiência de ferro.