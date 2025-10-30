Reprodução/Bloomberg Donald Trump e Xi Jinping tiveram um encontro de cerca de 1h30 na Coreia do Sul

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quinta-feira (30) um acordo com o líder chinês Xi Jinping para reduzir tarifas sobre produtos chineses, em troca manutenção no mercado de exportação de terras raras e semicondutores por parte de Pequim, assim como ações contra o tráfico ilegal de fentanil e a retomada das compras de soja americana.

“Foi uma reunião incrível” , disse Trump a jornalistas a bordo do avião presidencial Air Force One, classificando o encontro como “12 de 10”.

O encontro entre os dois líderes, realizado na cidade sul-coreana de Busan, foi o primeiro desde 2019 e encerrou a agenda de viagens de Trump pela Ásia, que incluiu negociações comerciais com Coreia do Sul, Japão e países do Sudeste Asiático.

Fentanil e terras raras

Divulgação/Xinhua A China, comandada por Xi Jinping, detém o controle da maior parte das terras raras do mundo





Segundo o presidente dos EUA, as tarifas sobre importações chinesas serão reduzidas de 57% para 47%, com corte pela metade da taxa aplicada a produtos ligados ao comércio de substâncias usadas na fabricação de fentanil.

O fentanil é um opioide sintético que, segundo agências de notícias, é responsável pela maioria das mortes por overdose nos EUA. Trump afirmou que Xi se comprometeu a trabalhar “muito duro para conter o fluxo” da droga.

A China também concordou em suspender por um ano as restrições à exportação de terras raras, minerais essenciais para a produção de carros, aviões, placas solares e armamentos, e que se tornaram uma das principais trunfos de Pequim na disputa comercial com Washington.

O Ministério do Comércio chinês confirmou a pausa nas restrições e informou que os dois países também chegaram a um consenso sobre ampliar o comércio agrícola e discutir soluções para o impasse envolvendo o aplicativo TikTok, que Trump quer sob controle de empresas americanas.





Suspensão de tarifas

A reunião, que durou cerca de uma hora e meia, ocorreu em uma base aérea sul-coreana, à margem do fórum da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec).

Xi teria declarado que “é normal que as duas nações tenham atritos de vez em quando” e afirmou que o “desenvolvimento da China não é incompatível com o objetivo de Trump de tornar os EUA grandes novamente”.

Os líderes também decidiram suspender tarifas de importação recíprocas e a China prometeu iniciar compras de energia americana, incluindo um possível projeto de gasoduto de US$ 44 bilhões ( R$ 235 bi) no Alasca. Trump disse ainda que pretende visitar a China em abril, antes de receber Xi nos Estados Unidos.