Reprodução Trump desejou um feliz aniversário a Lula a bordo do avião presidencial

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a elogiar o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na manhã desta segunda-feira (27). Em conversas com jornalistas a bordo do avião presidencial Air Force 1, Trump o chamou de "um cara muito vigoroso", e aproveitou para o parabenizar pelo aniversário.

Lula completa 80 anos nesta segunda, data que foi lembrada pelo líder norte-americano: "Eu quero desejar ao presidente [Lula] um feliz aniversário; hoje é o aniversário dele, você sabia? Ele é um cara muito vigoroso. Fiquei muito impressionado; mas hoje é o seu aniversário, então feliz aniversário. Você pode passar essa mensagem a ele, por favor?" , disse Trump a um repórter.

Elogiou o encontro

O presidente dos EUA também c omentou sobre o encontro com Lula, ocorrido neste domingo (26) na Malásia, em que o petista levantou o assunto das tarifas impostas ao Brasil.

"Muito bom. Tivemos um bom encontro. Vamos ver o que acontece. Eles querem fazer um acordo. Vamos ver. Neste momento eles estão pagando uma tarifa de 50%. Mas nós tivemos um grande encontro" , comentou Donald Trump.

Os dois presidentes dialogaram a portas fechadas na manhã de domingo(horário de Brasília) sobre tarifas, China e a crise entre EUA e Venezuela. Foi o primeiro encontro entre eles após o rápido diálogo na Assembleia Geral da ONU, em setembro.





Lula disse que a reunião foi positiva

O presidente brasileiro também comentou nesta segunda sobre a reunião de cerca de 50 minutos que teve com Trump. Segundo ele, os países vão se encaminhar para um acordo tarifário.

"Vocês sabem que, se depender de mim e de Trump, vai ter acordo", disse Lula. "Rolou muita sinceridade na nossa relação. É bem possível que vocês fiquem surpresos com a afinidade do Estado americano e o Estado brasileiro", completou.