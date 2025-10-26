Reprodução/via Bloomberg Xi Jinping e Donald Trump, líderes da China e dos EUA, devem se encontrar esta semana

Autoridades dos Estados Unidos e da China acertaram neste domingo (26) um novo acordo comercial para suspender o aumento de tarifas americanas sobre produtos chineses e para adiar as restrições da China à exportação de minerais raros.

O acordo deve ser oficializado pelos presidentes Donald Trump e Xi Jinping na próxima quinta (30), durante o encontro anual dos líderes das 21 economias-membro da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC), na Coreia do Sul. O entendimento também busca retomar as compras de soja americanas por parte da China, paralisadas desde setembro.

Negociações entre as potências

Casa Branca/Reprodução Trump tem mantido negociações com parceiros comerciais em sua viagem à Ásia





O secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, informou à imprensa que o acordo suspendeu as tarifas de 100% sobre importações chinesas, que entrariam em vigor em 1º de novembro. Segundo ele, a China deve adiar por um ano a implementação de seu sistema de licenças para exportação de minerais e ímãs de terras raras, enquanto revisa a política.

Bessent e o representante de Comércio dos EUA, Jamieson Greer, se reuniram com o vice-premiê He Lifeng e o negociador Li Chenggang para a quinta rodada de negociações desde maio, informaram agências de notícias internacionais.

Bessent afirmou esperar que a trégua tarifária, com vencimento em 10 de novembro, seja prorrogada, e que os agricultores americanos “se sentirão muito satisfeitos” com o retorno das compras chinesas de soja nas próximas safras.

Terras raras no acordo

As autoridades americanas afirmaram que os dois lados concordaram em suspender parte das medidas punitivas e abrir caminho para maior acesso dos EUA aos minerais raros chineses, buscando equilibrar o déficit comercial.

Os chamados minerais raros são utilizados na fabricação de produtos de alta tecnologia, como smartphones, baterias, motores e painéis solares. A maior parte deles está concentrada na China, que domina parte da produção global.





Além das tarifas e dos minerais raros, as negociações incluíram questões como o fentanil, as taxas portuárias dos EUA e o processo de transferência do TikTok para controle americano.

Trump, que chegou à Malásia para a cúpula da ASEAN no domingo, declarou estar confiante, e que também planeja novos encontros com Xi, tanto na China quanto nos EUA.