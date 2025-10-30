Casa Branca/Reprodução Donald Trump, presidente dos Estados Unidos

O presidente Donald Trump anunciou nesta quarta-feira (29) a retomada dos testes de armas nucleares dos Estados Unidos, interrompidos desde 1992.

A decisão foi comunicada horas antes do encontro com o presidente da China, Xi Jinping, na Coreia do Sul, e tem como objetivo, segundo Trump, manter o país em igualdade com programas nucleares de Rússia e China.

“ Devido aos programas de testes de outros países, instruí o Departamento de Guerra a iniciar testes de nossas armas nucleares em bases iguais ”, escreveu o presidente em uma rede social. Trump acrescentou que o processo “ começará imediatamente ”, sem detalhar como os testes serão conduzidos.

O anúncio representa uma mudança significativa na política nuclear estadunidense, que não realizavam testes de armas nucleares desde o governo do ex-presidente George H. W. Bush, no período pós-Guerra Fria. O último teste nuclear dos EUA ocorreu em 23 de setembro de 1992, em uma instalação subterrânea no estado de Nevada. O experimento, chamado Divider, foi o 1.054º teste nuclear realizado pelo país, segundo o Laboratório Nacional de Los Alamos, responsável pelo desenvolvimento da primeira bomba atômica.

Contexto internacional



Trump afirmou que a medida é necessária diante do avanço dos programas russos e chineses. “ Reconheço o tremendo poder destrutivo das armas nucleares, mas não tenho escolha a não ser atualizar e renovar nosso arsenal ”, declarou. O presidente também previu que o programa nuclear da China “ estará no mesmo nível em cinco anos ”.

A decisão ocorre poucos dias após Trump criticar a Rússia por testar um míssil movido a energia nuclear com suposto alcance ilimitado.





Atualmente, os Estados Unidos detêm o maior número de armas nucleares do mundo, seguidos por Rússia e China.