Região soma dezenas de mortes e amplia mobilização humanitária

O furacão Melissa avançava em direção às Bahamas nesta quarta-feira (29), após atravessar o Caribe e causar dezenas de mortes em países da região.

Segundo o New York Times, o fenômeno perdeu intensidade ao longo do dia e foi rebaixado para categoria 1, com ventos de 90 milhas por hora (145 km/h).

Mesmo assim, meteorologistas alertaram que a tempestade poderia voltar a se fortalecer nas próximas 24 horas, à medida que se aproxima das Bermudas.

Antes de atingir as Bahamas, Melissa passou por Jamaica, Cuba, Haiti e República Dominicana, deixando rastros de destruição.

Na Jamaica, chegou na terça-feira (28) como furacão de categoria 5, com ventos extremos e chuvas intensas.

Durante a noite, alcançou Cuba, já com força reduzida para categoria 2, registrando ventos sustentados de cerca de 160 km/h (100 m.p.h.).

Na manhã seguinte, continuava avançando em direção ao norte, com o centro da tempestade projetado para cruzar as ilhas de Turks e Caicos antes de chegar às Bahamas.

No Haiti, as autoridades contabilizaram cerca de 20 mortes provocadas por inundações.

Ronald Louis, gerente técnico do Comitê Municipal de Proteção Civil, relatou que “mais de 160 casas foram alagadas perto de um rio que transbordou” .

Entre as vítimas estavam crianças, e ao menos uma dúzia de pessoas continuava desaparecida até o fim da tarde.

Na Jamaica, três corpos foram encontrados na região de St. Elizabeth Parish, uma das áreas mais atingidas. O governo concentrou esforços em restabelecer energia elétrica, comunicações e liberar estradas bloqueadas.

“Sabemos que é o oeste da Jamaica que tem o impacto” , afirmou a ministra da Informação, Dana Morris Dixon. Ela acrescentou que “o centro do país também registrou muitos danos, muitas inundações”.

Na República Dominicana, o oficial de emergência Julian Alberto Garcia Roman informou a morte de um homem que tentava remover entulhos de um esgoto.

Uma criança de nove anos permanecia desaparecida. Em Cuba, o furacão causou interrupções no fornecimento de energia e danos estruturais em cidades do leste da ilha, embora o governo ainda não tivesse divulgado balanço oficial de vítimas.

Monitoramento

Reprodução/ NOAA





Enquanto isso, o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos monitorava a aproximação do olho da tempestade das ilhas do sudeste das Bahamas.

Ventos com força tropical já eram registrados na região no início da tarde. As previsões indicavam que o furacão alcançaria o arquipélago durante a noite e seguiria em direção às Bermudas até o final da quinta-feira, onde foi emitido um alerta de furacão.

O Departamento de Estado dos Estados Unidos anunciou o envio de equipes de resposta a desastres para apoiar os países caribenhos afetados.

Segundo o órgão, suprimentos de emergência haviam sido posicionados em seis armazéns antes da chegada de Melissa, mas a localização desses centros não foi divulgada.

Em anos anteriores, ações desse tipo eram coordenadas pela USAID (Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional), cuja estrutura foi encerrada no início deste ano.

O governo norte-americano ainda não informou quais instituições assumiriam as operações humanitárias.





Na Jamaica, o ministro do Turismo, Edmund Bartlett, declarou que cerca de 25 mil turistas estrangeiros estavam no país quando o furacão chegou. “Todos foram localizados e estão em segurança” , afirmou.

O governo local esperava reabrir ainda nesta quarta-feira o Aeroporto Internacional Norman Manley, em Kingston, para permitir o pouso de voos de socorro e o transporte de ajuda humanitária.

Bartlett acrescentou que “na quinta-feira, os voos devem ser capazes de aterrissar para evacuar os hóspedes que desejam sair” .

Segundo ele, as operações de evacuação e o envio de mantimentos devem continuar pelos próximos dias, enquanto equipes oficiais avaliam os danos causados pela passagem do furacão Melissa pelo Caribe.