Reprodução/Instagram/@realdonaldtrump Donald Trump.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo (19) que não permitirá que a China "brinque o jogo das terras raras" nas negociações comerciais entre os dois países. A declaração foi dada à imprensa, enquanto ele entrava no Air Force One, o avião oficial da Casa Branca.

"Quero que eles comecem a comprar soja, pelo menos na quantidade que compravam antes. E acredito que conseguirão fazer isso. Mas não quero que a China brinque o jogo das terras raras conosco", disse o presidente.

O mandatário adicionou que os Estados Unidos "podem reduzir" parte das tarifas sobre produtos chineses, mas que espera uma ajuda do governo de Xi Jinping.

"A China precisa fazer algo por nós também. Quero ajudar a China, não quero prejudicá-la, mas tem que ser um acordo justo" , completou.

Terras raras

A fala de Trump ocorre em meio à discussão sobre o controle das chamadas terras raras, que seriam minerais estratégicos para a produção tecnológica e militar. Consideradas o "petróleo do século XXI", elas estão no centro das disputas entre as principais potências globais.

Hoje, a China domina mais de 60% da produção mundial e responde por cerca de 85% do processamento dos minerais. Nos últimos anos, Pequim já sinalizou que pode restringir a exportação de terras raras como forma de pressão política - o que reflete na fala do presidente dos Estados Unidos.

Washington tenta reduzir essa dependência por meio de acordos com países que possuem reservas desses recursos, e um deles é o Brasil, que detém 10% das reservas mundiais. Os EUA já manifestaram interesse em investir na exploração de minerais críticos em território brasileiro.





O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou que o tema será discutido nas próximas reuniões com representantes do governo Trump. O interesse americano no setor deve ser usado como moeda de troca nas conversas sobre a suspensão do tarifaço aplicado por Washington sobre produtos brasileiros.