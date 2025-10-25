Reprodução/Youtube Donald Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a mirar sua política tarifária no Canadá.

Neste sábado (25), ele declarou que irá impor uma tarifa adicional de 10% sobre produtos canadenses após a exibição de um anúncio televisivo crítico ao governo norte-americano.

O comercial, veiculado durante o Jogo 1 da World Series, trouxe um discurso do presidente Ronald Reagan e fazia ataques diretos às medidas econômicas implementadas por Trump.

A iniciativa partiu de autoridades da província de Ontário, como forma de protesto contra o aumento de barreiras comerciais adotado pelos Estados Unidos.

As autoridades de Ontário informaram que o comercial d eve ser tirado do ar na próxima semana. Ainda assim, Trump afirmou em suas redes sociais que aumentará as tarifas sobre produtos canadenses em resposta.

"Por causa da grave deturpação dos fatos e do ato hostil, estou aumentando a tarifa sobre o Canadá em 10% acima do que eles estão pagando agora", disse Trump em uma publicação em sua plataforma de mídia social.













No começo da semana, Trump afirmou que suspenderia as negociações comerciais com o Canadá em razão do anúncio, divulgado no início deste mês.

A peça publicitária utiliza trechos de áudio de um discurso de Reagan, de 1987, período em que ele impôs tarifas a produtos japoneses, mas também alertou para os impactos econômicos duradouros de taxas elevadas e para o risco de uma guerra comercial.

Trump sustentou, sem apresentar evidências, que o vídeo “era a esperança do Canadá de que a Suprema Corte dos Estados Unidos viesse em seu ‘resgate’ das tarifas que eles têm usado há anos para prejudicar os Estados Unidos”.

A Suprema Corte deve ouvir um caso ainda neste semestre sobre a política tarifária ampla adotada por Trump.

Na sexta-feira (24), o primeiro-ministro de Ontário, Doug Ford, afirmou que os anúncios seriam pausados para permitir a retomada das negociações comerciais, mas destacou que eles voltarão a ser exibidos durante a World Series.

Em comunicado publicado nas redes sociais na noite de quinta-feira (23), a Fundação e Instituto Presidencial Ronald Reagan declarou que a campanha canadense utilizou “áudio e vídeo seletivos” do ex-presidente e “deturpou” o teor de seu discurso. A entidade ainda acrescentou que está avaliando possíveis medidas legais.