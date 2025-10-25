Reprodução/Wikimedia Commons Kim Jong-un e Donald Trump.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira (24) que gostaria de se reunir com o líder norte-coreano Kim Jong-un durante sua passagem pela Coreia do Sul, em meio à viagem que realiza pela Ásia. A informação é da agência AFP.

“ Eu gostaria, ele sabe que estaremos lá ”, disse o republicano a repórteres na Casa Branca antes de embarcar.

Trump afirmou manter uma boa relação com o ditador norte-coreano, a quem conheceu em 2019, durante seu primeiro mandato. “Eu me dou muito bem com ele ”, afirmou o presidente americano, acrescentando que Kim “ sabe que estarei lá ” e que um eventual encontro poderia ocorrer de forma espontânea.

O ministro da Unificação da Coreia do Sul, Chung Dong-young, reforçou o convite para que Trump e Kim se encontrem, destacando que essa seria uma “rara chance de paz”.

Segundo ele, um novo diálogo entre os dois líderes poderia impulsionar a economia norte-coreana e reduzir tensões na península. “Eles precisam tomar uma decisão ousada”, afirmou à imprensa, de acordo com a agência Yonhap.

Nos últimos dias, veículos de imprensa americanos noticiaram que o governo dos Estados Unidos discute internamente a possibilidade de organizar o encontro, embora fontes da Casa Branca tenham demonstrado ceticismo sobre a concretização da reunião.

Trump e Kim já se reuniram três vezes — a primeira em Singapura, em 2018; a segunda no Vietnã, em 2019; e a última, de maneira informal, na fronteira entre as Coreias. O diálogo, no entanto, foi interrompido após impasses sobre o programa nuclear norte-coreano e o levantamento de sanções internacionais.

A Coreia do Norte permanece sob sanções da ONU e embargos de armas desde seu primeiro teste nuclear, em 2006. Apesar das restrições, o regime de Pyongyang segue desenvolvendo armas nucleares e mísseis balísticos de longo alcance.

No mês passado, Kim afirmou estar aberto a retomar conversas com Washington, mas condicionou o diálogo ao fim da exigência americana de desnuclearização completa do país. Em agosto, Trump já havia dito que gostaria de reencontrar o líder norte-coreano, a quem disse conhecer “melhor que ninguém — talvez apenas a irmã dele”.