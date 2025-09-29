Reprodução/China Daily Tang Renjian pode ter redução da pena após análise dos próximos 2 anos

O ex-ministro da Agricultura e Assuntos Rurais da China, Tang Renjian, de 63 anos, foi condenado à morte por corrupção, segundo agências internacionais de notícias. Ele teria recebido mais de R$ 200 milhões em subornos durante 17 anos.

Sua condenação prevê a suspensão condicional da pena no período de dois anos, alterado para prisão perpétua, segundo decisão do Tribunal Popular Intermediário de Changchun, na província de Jilin, anunciada neste domingo (28).

Isso quer dizer que a pena de morte pode ser comutada para prisão perpétua caso o réu não cometa novas infrações durante o período de dois anos, podendo ainda ser reduzida por bom comportamento, explica o portal Asia News.

Condenação por suborno

De acordo com a sentença, Tang perdeu seus direitos políticos de forma vitalícia e teve todos os bens pessoais confiscados. O tribunal determinou que os ganhos ilícitos e os rendimentos obtidos de forma irregular sejam revertidos ao Tesouro chinês.

Entre 2007 e 2024, o ex-ministro utilizou seus cargos (governador da província de Gansu e ministro da Agricultura) para beneficiar indivíduos e departamentos em áreas como contratos de obras, ajustes de cargos e facilitação de negócios. Em troca, recebeu subornos avaliados em 268 milhões de yuans (cerca de R$ 200 milhões).

Punição severa

Segundo a corte, a quantia foi considerada “extremamente elevada” e causou “graves prejuízos ao Estado e ao povo”, justificando a severidade da condenação.





O tribunal, no entanto, apontou circunstâncias atenuantes: Tang confessou os crimes e se mostrou arrependido, colaborou com as investigações e entregou valores que inclusive não eram de conhecimento das autoridades.

Investigado desde maio de 2024 por “graves violações das normas do Partido e das leis nacionais”, ele foi expulso do Partido Comunista e afastado de cargos públicos seis meses depois. Indiciado por suborno em abril deste ano, teve seu caso julgado publicamente em julho.

