O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu neste domingo (26) com o ex-presidente e atual líder americano Donald Trump, em Kuala Lumpur, na Malásia, durante a 47ª Cúpula da ASEAN. Nas redes sociais, Lula classificou a reunião como “ótima” e disse que o diálogo foi “franco e construtivo”, com foco na agenda comercial e econômica bilateral.

Segundo ele, os dois países decidiram criar um grupo de trabalho para discutir soluções sobre tarifas e sanções aplicadas a autoridades brasileiras.

Foi o primeiro encontro presencial entre os dois desde uma breve conversa na Assembleia Geral da ONU, em setembro.

A reunião começou às 15h30 no horário local (4h30 em Brasília) e durou cerca de 50 minutos. O encontro ocorre após os Estados Unidos anunciarem tarifas de 50% sobre exportações brasileiras e sanções a autoridades em razão do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro.

De acordo com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, Lula afirmou que “não há assunto proibido” entre os países e pediu que o tarifaço seja suspenso durante as negociações.

O presidente esteve acompanhado por Vieira; pelo assessor do Ministério do Desenvolvimento, Márcio Elias Rosa; e pelo diplomata Audo Faleiro, da equipe de Celso Amorim. Do lado americano, participaram o secretário de Estado, Marco Rubio, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, e o representante do Comércio, Jamieson Greer.