Reprodução Homem foi flagrado dirigindo na direção contrária durante a madrugada

Um motorista foi preso pela Polícia Militar na madrugada deste sábado (25) após dirigir embriagado e na contramão na rodovia Presidente Dutra, altura do km 143, em São José dos Campos (SP). As informações foram confirmadas pelo iG junto à Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP).

Os agentes faziam patrulhamento de rotina na via quando avistaram, por volta de 3h da manhã, um veículo seguindo na direção contrária do fluxo de carros. Na abordagem, os policiais viram que o motorista apresentava sinais de embriaguez.

Preso em flagrante

Segundo o Boletim de Ocorrência, o motorista precisou de auxílio para sair do carro devido a seus estado de lucidez. Ele foi detido na pista sentido São Paulo, na altura da montadora General Motors.

O homem de 47 anos foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde um exame confirmou a ingestão de álcool. O delegado de plantão definiu uma fiança, mas que não foi paga, explica a SSP-SP.





O caso foi registrado como embriaguez ao volante na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de São José dos Campos. O indiciado será apresentado em audiência de custódia.