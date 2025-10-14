Reprodução Tanque de tubarões irregular permite que turistas nadem com os animais

Um adolescente de 14 anos quase perdeu a mão direita após um ataque de tubarão em um aquário ilegal na Ilhota de San Bernardo, na Colômbia. O jovem, que estava em viagem com a família, precisou ser transferido para um hospital na cidade de Tolú.

O local onde aconteceu o incidente mantém 14 tubarões em cativeiro como atração turística, em que paga-se 10 mil pesos colombianos (cerca de R$ 14) para nadar e tirar fotos com os animais, prática amplamente criticada por ambientalistas e turistas.

Atração ilegal

Segundo a imprensa local, os responsáveis pela atração afirmam que os tubarões têm os dentes removidos para evitar ataques, o que foi desmentido pelo ataque ao jovem. O tanque improvisado, em que os tubarões vivem e os turistas podem entrar, funciona dentro de uma piscina.

Segundo relatos, o animal teria mordido o adolescente após ser provocado pelo estresse do confinamento e pela presença de banhistas.





Moradores confirmaram o caso ao jornal El Tiempo e pediram intervenção urgente das autoridades, como Parques Nacionais, a Marinha colombiana e a prefeitura de Cartagena, onde fica o aquário, diante dos riscos.

Algumas organizações de defesa animal exigiram a libertação dos tubarões e cobram que o governo ofereça alternativas econômicas sustentáveis aos moradores, que dependem financeiramente do turismo.