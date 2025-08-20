Facebook/ Parismina Domus Dei Tubarão-laranja raríssimo é encontrado no Caribe

Trio de pescadores da região de Limón, em Barra de Parismina, na Costa Rica, se deparou com uma cena impressionante: um tubarão -nodriza com uma coloração laranja brilhante, um registro inédito na história da biologia marinha.

O achado rapidamente chamou atenção de especialistas, que consideram o caso uma oportunidade única para aprofundar o conhecimento sobre a biodiversidade no Caribe.

Facebook/ Parismina Domus Dei O tubarão-nodriza (Ginglymostoma cirratum)

O tubarão-nodriza (Ginglymostoma cirratum) é uma espécie relativamente comum nas águas quentes do Atlântico e do Caribe, geralmente identificado por sua coloração marrom ou acinzentada. Trata-se de um animal inofensivo ao ser humano, de hábitos noturnos e alimentado principalmente de crustáceos, moluscos e pequenos peixes.

No entanto, a variante laranja jamais havia sido registrada antes, o que levanta hipóteses sobre mutações genéticas, alterações ambientais ou até adaptações específicas à região.





Segundo biólogos locais, a descoberta poderá ajudar a entender como fatores externos, como temperatura, alimentação e composição química da água, podem influenciar a pigmentação de espécies marinhas.

Além disso, o achado reforça a importância da preservação dos ecossistemas do Caribe, considerados um dos mais ricos em diversidade do planeta.