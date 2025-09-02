FreePik Menino de 8 anos perde parte de joelho após ataque de tubarão

Um menino de 8 anos foi atacado por um tubarão enquanto praticava pesca submarina nas águas do recife Horseshoe, a cerca de 6 km de Key Largo, na região das Florida Keys, nos Estados Unidos. O incidente ocorreu na tarde de segunda-feira (1º), segundo informações do Escritório do Xerife do Condado de Monroe. As informações são do NY Post.

A criança, que não teve a identidade revelada, estava acompanhada do pai e de um irmão quando foi mordida acima do joelho. O ataque provocou ferimentos graves e intensa perda de sangue.

Diante da emergência, o pai pediu ajuda a uma embarcação de mergulho da empresa Horizon Divers que estava próxima ao local. A tripulação conseguiu conter a hemorragia aplicando dois torniquetes e auxiliou a família no retorno até a Marina Garden Cove.





De acordo com o serviço de emergência, o menino estava “pálido” e em estado “severo”. Ao chegar à marina, ele foi imediatamente transportado de helicóptero até o Ryder Trauma Center, no Jackson Memorial Hospital, em Miami, onde passou por cirurgia na noite de segunda-feira.

A condição atual da vítima não foi divulgada. O xerife Rick Ramsay afirmou ao jornal Miami Herald que o caso segue sob acompanhamento. A Guarda Costeira dos Estados Unidos e a Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida foram notificadas sobre o ataque.