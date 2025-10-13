Reprodução/ Alaska Division Of Homeland Securit And Emergency Manegement/ Metsul Meteorologia Imagens divulgadas pela Divisão de Segurança Interna e Gerenciamento de Emergências do Alasca mostram dezenas de residências cercadas pela enchente

Dois ciclones atingiram os Estados Unidos neste fim de semana, causando destruição e alagamento em diversas localidades do país. As informações são do Metsul Meteorologia.

Enquanto os restos do tufão Halong causam inundações e ventos com força de furacão no Oeste do Alasca, um ciclone extratropical, conhecido como Nor’easte r, avança pela Costa Leste, provocando chuvas com vento intenso, ressacas e deixando algumas regiões em alerta de emergência.

Ciclone no Alasca: restos remanescentes do tufão Halong causam destruição

Devido aos restos remanescentes do tufão Halong, uma forte tempestade costeira se formou e avançou sobre o Mar de Bering, provocando rajadas de vento com força de um tufão, ondas gigantes e forte ressaca para o delta do Kuskokwim e comunidades ao sul do Estreito de Bering.

De acordo com a Metsul, a emissora Alasca Public Media informou que alguns moradores das comunidades do delta Yukon-Kuskokwim estão desaparecidos ou presos em suas casas devido ao avanço da água.

A inundação causada pela maré de tempestade vem ocorrendo desde a semana passada. O marégrafo de Kotzebue Sound ultrapassou o nível de inundação severa na quinta-feira (9), atingindo 2,4 metros, mais de 1,5 metro acima do normal.

O Centro Estadual de Operações de Emergência foi ativado após o avanço da maré provocar alagamentos generalizados e a Guarda Costeira dos Estados Unidos foi enviada para auxiliar nas buscas e resgates de Kipnuk e Kwigillingok.

O governador Mike Dunleavy expandiu a declaração de desastre estadual para incluir as regiões de Yupitt, Ilhas Pribilof e o distrito escolar regional de Lower Kuskokwim.

Ainda segundo a Metsul, a Cruz Vermelha Americana informou que presta auxílio nas vilas de Kipnuk, Kwigillingok, Bethel, Kotzebue e Nome.

Autoridades emitiram alertas de ventania para a Ilha Nunivak e o litoral do delta do Kuskokwim, com previsão de rajadas entre 110km/h e 145 km/h. No interior da mesma região, a velocidade dos ventos pode chegar a 120 km/h.

No domingo (12), algumas áreas do Oeste do Alasca registraram rajadas de até 160 km/h. A tempestade deve continuar apresentando risco de inundação até esta segunda-feira (13), enquanto o rio Kuskokwim permaneceu sob aviso de enchente até o começo da manhã.













Ciclone extratropical Nor’easter

No lado oposto do país, um ciclone extratropical intenso, chamado Nor’easter, se desloca pela Costa Leste, provocando chuvas volumosas, ventos de até 100 km/h e inundações.

A cidade de Nova York, Long Island e o Condado de Westchester estão sob estado de emergência, devido a uma forte tempestade do nordeste que deve atingir a região até esta segunda-feira (13).

A tempestade se deslocou desde as Carolinas até a Nova Inglaterra, causando alagamentos, erosão de praias e paralisação de voos e rodovias.

Segundo a Metsul, o Serviço Nacional de Meteorologia (NWS) alertou para o risco de inundações costeiras entre o nordeste da Carolina do Norte e grande parte do litoral de Nova Jersey.

“Os maiores impactos devem vir do potencial de inundação costeira, especialmente nas áreas entre o nordeste da Carolina do Norte e a costa de Nova Jersey” , disse o meteorologista Bob Oravec, do NWS, em College Park, Maryland.

Previsões também indicavam volumes elevados de chuva no Sudeste da Nova Inglaterra, na região de Nova York e em outras localidades banhadas pelo Atlântico, onde já chovia desde as primeiras horas do dia. As pancadas mais fortes resultaram em alagamentos repentinos e no bloqueio de ruas e avenidas.

Em meio a uma temporada de tempestades que já causa sérios estragos nas Outer Banks da Carolina do Norte, o Departamento do Xerife do Condado de Dare registrou o avanço do mar sobre a Rodovia 12, nas proximidades de um hotel em Buxton. O órgão pediu cautela aos motoristas e alertou moradores costeiros para o risco de maré alta.

Em Myrtle Beach, na Carolina do Sul, o volume excessivo de chuvas sobrecarregou a rede de drenagem da cidade, o que resultou no bloqueio de diversas vias. As autoridades locais recomendaram que a população evitasse deslocamentos e permanecesse em casa durante a tempestade.

Durante a noite de sábado (11), todo o estado de Nova Jersey decretou situação de emergência, medida com vigência prevista até esta segunda-feira (13) para viabilizar a mobilização de equipes de resgate e resposta a desastres.

Em Long Island, o condado de Nassau também decretou emergência local sob decisão do executivo Bruce Blakeman, que manifestou preocupação com a possibilidade da ressaca oceânica invadir baías e canais internos, agravando o risco de inundação.

De acordo com a Metsul, as previsões indicaram que partes do estado enfrentariam inundações costeiras moderadas a severas, alagamentos repentinos no interior, ventos de até 97 km/h e acumulados de até 130 milímetros de chuva, além de ressaca forte e erosão de praias. Voluntários chegaram a colocar sacos de areia em pontos críticos.

O Serviço Nacional de Meteorologia manteve os alertas de inundação e ventania para Nova York, Long Island e o Sul do condado de Westchester, até a tarde desta segunda. Nessas localidades, as previsões indicavam rajadas de vento superiores a 80 km/h e acumulados de chuva de até 80 mm.

Já na manhã de domingo (12), a região metropolitana de Nova York registrou ventos superiores a 48 km/h. Como medida preventiva, as companhias de energia mobilizaram mais de 1.600 técnicos adicionais para atender rapidamente interrupções no fornecimento elétrico.

“Com alertas de vento intenso e risco de inundações, é essencial que todos se mantenham atentos e preparados para garantir a segurança”, declarou a governadora Kathy Hochul em comunicado.

O mau tempo também provocou atrasos e cancelamentos de voos em aeroportos entre Washington, D.C. e Boston, enquanto autoridades monitoravam a elevação do nível do mar ao longo da costa.

A tempestade deve começar a se afastar da costa na noite de hoje, com condições meteorológicas mais estáveis a partir de terça-feira (14). No entanto, maré altas e ressacas ainda poderão provocar inundações localizadas em áreas mais vulneráveis.