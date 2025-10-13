Pixabay Eclipse

Em 2 de agosto de 2027, o céu de parte do planeta viverá um dos espetáculos mais marcantes deste século: o eclipse solar total mais longo do século 21. De acordo com a NASA, o evento fará o Sol desaparecer completamente por 6 minutos e 22 segundos, transformando o dia em noite em vários países do Hemisfério Oriental.

Durante esse raro alinhamento entre Sol, Lua e Terra, a fase de totalidade, momento em que a Lua encobre por completo a luz solar, atravessará dez países, entre eles Espanha, Marrocos, Egito e Arábia Saudita, segundo o portal Space.com. No auge do fenômeno, o céu escurecerá de forma súbita, criando um efeito visual semelhante a um pôr do sol circular de 360 graus.

Onde e como o eclipse poderá ser visto

Embora uma parte considerável da Europa, África e Ásia presencie o evento de forma parcial, apenas uma estreita faixa da sombra lunar mostrará o eclipse total. Essa região, com cerca de 258 quilômetros de largura e mais de 15 mil quilômetros de extensão, cruzará continentes e mares, revelando o espetáculo em toda sua intensidade, conforme dados do site Eclipse Wise.

Outro fator tornará o fenômeno ainda mais notável: a Lua estará em seu ponto mais próximo da Terra, o chamado perigeu. Essa proximidade aumenta o tamanho aparente do satélite no céu, o que estende o tempo da escuridão e proporciona uma visão mais dramática tanto para observadores quanto para astrônomos que estudam o comportamento do Sol.

O que causa um eclipse solar

Um eclipse solar ocorre quando a Lua se posiciona exatamente entre o Sol e a Terra, bloqueando parcial ou totalmente a luz solar. Esse alinhamento perfeito é raro, pois a órbita da Lua é levemente inclinada em relação à da Terra. Por isso, os eclipses não acontecem mensalmente, eles só são possíveis durante os chamados “períodos de eclipses”, que ocorrem duas vezes por ano.

Durante um eclipse solar total, o dia escurece de forma repentina, a temperatura cai e é possível ver estrelas e planetas em pleno horário diurno, um lembrete de como os movimentos cósmicos continuam a surpreender até os mais experientes observadores do céu.

Por que o eclipse de 2027 será histórico

A duração excepcional do eclipse de 2027 é o que o torna tão especial. Para efeito de comparação, o eclipse total de 2024, visível nas Américas do Norte e Central, teve duração máxima de 4 minutos e 28 segundos, quase dois minutos a menos.

Além do espetáculo visual, eclipses solares totais oferecem oportunidades únicas para a ciência. Durante o breve período de escuridão, os pesquisadores estudam a coroa solar, camada externa do Sol que se torna visível apenas quando a luz intensa é bloqueada pela Lua. Esses estudos ajudam a compreender melhor o comportamento da estrela e sua influência sobre o clima e as comunicações na Terra.





Como acompanhar o espetáculo

Embora o Brasil não esteja na rota de visibilidade total, quem quiser acompanhar o fenômeno poderá fazê-lo ao vivo pela internet. A NASA e diversos canais especializados devem transmitir o evento em tempo real, permitindo que espectadores de todo o mundo assistam ao momento em que o Sol “desaparece” temporariamente do céu.