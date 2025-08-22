ginaroseathans/TikTok Tubarões e jacaré juntos em destino turístico nos EUA

Uma cena improvável assustou banhistas em Hilton Head, na Carolina do Sul, quando cinco tubarões e um jacaré foram flagrados dividindo as mesmas águas. O encontro inusitado ocorreu próximo a um píer na região, famosa por receber turistas durante o verão.





Os tubarões nadavam tranquilamente enquanto o jacaré descansava à sombra, em um canto mais afastado, segundo vídeos gravados por visitantes surpresos.

“Venho para Hilton Head desde os 12 anos e nunca vi algo assim”, disse Gina Athans, responsável por uma das gravações que viralizaram nas redes sociais.

A interação chamou a atenção de crianças, que espiavam entre as frestas do píer na expectativa de um confronto entre os predadores — que nunca aconteceu.

“Os tubarões mal notaram o jacaré”, relatou Athans.

Especialistas destacam que a cena é incomum, já que tubarões habitam majoritariamente águas salgadas e profundas, enquanto jacarés preferem áreas de água doce. No entanto, ambos podem aparecer em ambientes de água salobra, como o do Skull Creek Dockside.

“Se os animais forem de tamanhos semelhantes, geralmente coexistem. Mas, se um deles enxergar uma presa fácil, não hesitará em atacar” , explicou Morgan Hart, líder do Projeto Jacaré do Departamento de Recursos Naturais da Carolina do Sul.





Nas redes sociais, a aparição conjunta gerou reações bem-humoradas.

“O jacaré surgiu tipo: ‘menina, o que tá acontecendo?’”, brincou um usuário. Outro comentou:

“Olha a Carolina do Sul dando uma de Flórida”.